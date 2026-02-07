Bernd Wiesberger kämpft beim Qatar Masters an einem zähen Moving Day mit viel Leerlauf und kommt mit der 73 (+1) im Doha GC nicht vom Fleck.
Nach zuletzt zwei Nullnummern in Dubai und Bahrain, zog Bernd Wiesberger in Doha dank einer sehenswerten 69 (-3) am Freitag wieder in ein Wochenende ein und verhinderte so auch eine totale Nullnummer in der Wüste. Der durchaus ansprechende Auftritt am zweiten Spieltag sollte auch Mut machen für ein starkes Wochenende, denn bei derzeit "nur" fünf Schlägen Rückstand auf die Top 10 scheint mit zwei guten Runden zum Abschluss des Desert-Swings wohl durchaus noch einiges möglich zu sein.
Zum bereits dritten Mal in dieser Woche will sich beim Burgenländer am Par 5 der 1 dann nicht das erhoffte Birdie ausgehen, was sich auch recht rasch rächt, denn nachdem er auf der 2 eine recht brauchbare Birdiechance aus knapp vier Metern auslässt, drückt er sich am Par 3 der 3 mit einem Dreiputtbogey dann sogar den ersten Schlagverlust aufs Auge. Der Fehler hinterlässt jedoch keine Spuren, denn auch danach findet er immer wieder recht souverän die Grüns, allein die ganze großen Möglichkeiten auf rote Einträge wollen sich noch nicht ergeben und da der Putter aus vier bis sieben Metern auch weiterhin nicht wie erhofft mitspielt, läuft er nach wie vor noch vergeblich dem Ausgleich hinterher.
Das Bild ändert sich die gesamten Frontnine über nicht, denn nachdem auch das Par 5 der 9 ungenützt verpufft, biegt Bernd lediglich bei 1 über Par auf die hintere Platzhälfte ab. Dort verpasst er dann auch am Par 5 der 10 das erhoffte Birdie und da auch zwei Meter auf der 12 für den Putter noch zu viel sind, hält er auch weiterhin nur bei 1 über Par. Auf der 15 kommt es dann sogar bitterer, denn mit dem nächsten Driller leuchtet bei weiterhin birdieloser Moving Day Performance ein weiteres Bogey auf, was ihn endgültig weit unten im Klassement einreiht.
Selbst das drivebare Par 4 der 16 lässt nach verschobenem Dreimeterputt nichts springen. Erst am abschließenden Par 5 darf er dann zumindest ein wenig durchatmen, nachdem ihm dank gelungener Grünattacke eine total birdielose 3. Runde noch erspart bleibt. Mit der 73 (+1) allerdings kommt der 40-jährige so am Samstag nicht vom Fleck und wird die letzte Runde so nur von Rang 55 in Angriff nehmen. Patrick Reed (USA) bleibt seiner Linie weiterhin treu und ist nach der 70 (-2) und bei gesamt 14 unter Par der große Gejagte.