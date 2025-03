Straka in der Schlangengrube

Sepp Straka begibt sich bei der Valspar Championship freiwillig in die giftigste Schlangengrube der PGA Tour.

Sepp Straka musste beim Players zwar die Führung im FedExCup an Rory McIlroy abgeben, tröstet sich dafür mit dem 11. Platz im World Ranking, einer neuen Karriere-Bestmarke. Der 31-jährige Wiener ist heuer vor allem die Beständigkeit in Person, wie gleich 7 Top 15-Ergebnisse bei 9 Turnieren im heurigen Jahr beweisen.

Im Runoff Richtung Masters legt Sepp noch einen Stopp bei der Valspar Championship ein, wo er erst zum dritten Mal an den Start geht. Der Copperhead Course im Innisbrook Resort von Palm Harbour beim Tampa ist nur drei Autostunden von Sawgrass entfernt, weshalb sich diese Startoption aufdrängte. Mit einem 46. Platz beim Debüt vor 6 Jahren und einem Missed Cut im Vorjahr waren die Erfolgserlebnisse dort jedoch bislang dünn gesät. In der aktuellen Bombenform ist Österreichs Nummer 1 jedoch auf jedem Terrain alles zuzutrauen, wie er auf der ungeliebten Wiese von Bay Hill erst vor 14 Tagen unter Beweis stellte.

Snake Pit beißt jedes Jahr auf der Scorekarte zu

Der enge Parklandkurs nahe Tampa spielte sich in den letzten beiden Jahren als der schwierigste in Relation zu Par im gesamten Florida Swing der PGA Tour. Hauptverantwortlich ist die berüchtigte „Snake Pit“: die Schlangengrube am Copperhead Course umfasst die beiden Par 4 der 16 und 18 sowie das Par 3 der 17, die das Feld im Vorjahr im Schnitt mit 0,4 Schlägen über Par abwarfen. Neben Sepp zählen Jungstar Jake Knapp, Justin Thomas, Jordan Spieth, Xander Schauffele und Shane Lowry zu den Topfavoriten.

SKY überträgt live von der Valspar Championship, wobei Sepp Straka an den ersten beiden Spieltagen in der Marquee Group spielt und somit formatfüllend im TV-Bild sein wird.

Golf-Live berichtet in Live Textupdates sowie mit Tee-Times und Live Leaderboard.