Nach dem Missed Cut bei der Titelverteidigung vor zwei Wochen, hofft Sepp Straka beim Volksfest der WM Phoenix Open im TPC Scottsdale die neue Saison so richtig auf Touren bringen zu können.
Nach dem doch eher verpatzten Start in die Saison mit dem Missed Cut bei der Titelverteidigung in La Quinta, will Sepp Straka nun beim Volksfest in Arizona das Jahr so richtig auf Touren bringen. Die Waste Management Phoenix Open ziehen Jahr für Jahr die Fanmassen an, mit der Stadionatmosphäre am Par 3 der 16 als absolutes Highlight der Runde. Auch Sepp kenn den TPC Scottsdale bereits aus einigen Starts durchaus gut, allerdings kam er nach zwei Missed Cuts und einem 66. Platz 2022 erst im Vorjahr mit Rang 15 mit der Par 71 Wiese wirklich gut zurecht.
Für Österreichs unumstrittene Nummer 1 stellt das 9,6 Millionen Event auch den Auftakt zu einer ziemlich wichtigen und womöglich einigermaßen richtungsweisenden Turnierserie dar, denn direkt im Anschluss warten mit dem AT&T Pebble Beach Pro-Am und den Genesis Invitational gleich zwei Signature Events auf den mittlerweile zweifachen Vater. Eine starke Woche in Scottsdale würde daher mit Sicherheit ein recht gutes Gefühl für die kommenden Aufgaben bringen.