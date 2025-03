Top 10 geknackt

Sepp Straka drückt in Bay Hill auch am Samstag sein Tagesergebnis in die 60er und startet so aus den Top 10 in den Finaltag der Arnold Palmer Invitational.

Nachdem Sepp Straka zum Auftakt am Donnerstag im zähen Wind einmal mehr in Bay Hill etliche Schwierigkeiten hatte und lediglich mit einer 77 (+5) ins 20 Millionen Event startete, konnte Österreichs Nummer 1 am Freitag mit der Paradewiese in Orlando wohl endgültig Frieden schließen. Mit teils spektakulären Schlägen, starken Putts und zusätzlichen Chip-ins leuchtete am Ende sogar die 66 (-6) auf, womit er nicht nur eine der besten Runden des gesamten Feldes aufs Tableau zauberte, sondern auch eine persönliche Bestmarke für Bay Hill aufstellte.

Der hervorragende Auftritt spülte ihn auch im Klassement bis auf Rang 12 nach vor und mit gestärktem Selbstvertrauen startet der dreifache PGA Tour Champion an der Seite Tony Finaus (USA) wohl mit vollem Fokus auf ein Topergebnis in den Moving Day.

Ohne großartige Probleme nimmt er auf den ersten Löchern anfängliche Pars mit und startet so ziemlich pulsberuhigt in seinen dritten Arbeitstag. Das ändert sich dann jedoch auf der 3, denn der Abschlag bleibt um wenige Zentimeter zu kurz und verschwindet schließlich im H20, womit das erste Bogey nicht mehr zu verhindern ist. Zwar stabilisiert er sein Spiel danach sofort wieder, allerdings bringt er die Bälle vorerst noch nicht nah genug zu den Fahnen um sich echte Birdiechancen geben zu können.

Ausgleich nach dem Turn

Am Par 5 der 6 bewältigt er den nervenaufreibenden Abschlag ohne Probleme, allerdings will der Chip ins Grün aus dem Rough nicht wie geplant gelingen, womit auch die zweite lange Bahn noch nichts springen lässt. Am darauffolgenden Par 3 droht es dann sogar wieder ungemütlicher zu werden, da er aus gut 17 Metern übers Ziel hinaus sogar vom Grün puttet. Am Ende rettet er sich aber mit viel Gefühl noch zum Par. Auf der 8 und der 9 nimmt er zwar absolut sichere Pars mit, der scoretechnische Ausgleich will sich vor dem Turn jedoch noch nicht ausgehen.

Kaum auf den Backnine angekommen hat er dann aber erstmals Grund zu jubeln, denn nach einem richtig starken Drive lässt er sich auf der 10 nur noch einen Pitch ins Grün und da der Viermeterputt fällt, dreht er sein Tagesergebnis schließlich wieder auf Anfang. Das scheint die Nummer 18 der Welt auch einigermaßen ins Rollen zu bringen, geht sich doch schon am Par 5 der 12 mit Chip & Putt das nächste Erfolgserlebnis aus. Auch danach ergeben sich durchaus machbare Möglichkeiten, allerdings will der Putter nicht so wirklich am Weg zu weiteren Birdies mitspielen.

Adler gelandet

Am Par 5 der 16 rehabilitiert sich das Gerät fürs Kurzgemähte dann aber spektakulär, denn nach einer hervorragenden Attacke stopft er den Viermeterputt zum Eagle und spielt sich so sprichwörtlich mit einem Schlag unter die Top 10 nach vor. Ohne Schwierigkeiten erreicht er am Schlussloch dann trotz Roughlage das Grün und unterschreibt so die 69 (-3). Damit spielt er sich bis unter die Top 10 nach vor und hätte so am Finaltag alles für ein weiteres Spitzenresultat angerichtet.

