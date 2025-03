Ungebremst zurück

Max Steinlechner findet am Moving Day bei den Joburg Open von Beginn an keinen brauchbaren Rhythmus und rutscht im Houghton GC mit einer 75 (+5) fast ungebremst im Klassement zurück.

Nachdem Max Steinlechner bereits vergangene Woche in Durban nach geschafftem Cut im Race to Dubai anschreiben konnte, weiß der junge Tiroler auch die nächste Chance in Johannesburg auszunützen. Nach zwei 67er (-3) Runden startet der 25-jährige als 14 und mit nur zwei Schlägen Rückstand auf die Top 5 ins Wochenende, womit im Houghton GC noch richtig viel zu holen wäre.

Gleich der Start geht am Samstag jedoch einigermaßen daneben, denn schon die 2 brummt dem einzig verbliebenen Österreicher im Turnier ein erstes Bogey auf. Auch danach findet er kein wirklich brauchbares Rezept für die Par 70 Wiese, denn anders als an den Vortagen, wo die 4 gleich zweimal Birdies springen ließ, geht sich diesmal nur ein weiterer Schlagverlust aus, womit er bereits bis ins Mittelfeld abrutscht.

Weiterhin zu fehleranfällig

Zum Leidwesen des heimischen Shooting-Stars will sich auch danach weiterhin kein brauchbarer Rhythmus einstellen, wie Bogey Nummer 3 auf der 6 unangenehmerweise bestätigt. Nachdem sich dann am Par 3 der 9 sogar ein Doppelbogey breit macht, schlägt der Moving Day endgültig eine total verkorkste Richtung ein. Immerhin scheint sich Max beim Wechsel auf die Backnine noch einmal sammeln zu können, geht sich doch am Par 5 der 10 schließlich auch das so lange gesuchte erste Birdie aus.

Das Erfolgserlebnis stellt jedoch sichtlich keinen Turnaround dar, denn schon auf der 11 rutscht er wieder auf 5 über Par zurück. Kurz danach erlebt er fast ein Déja-vu, denn auch das nächste Birdie am Par 3 der 14 torpediert er sich postwendend wieder mit dem nächsten Bogey. Auf den letzten Löchern will dann nichts Zählbares mehr gelingen, weshalb er sich schließlich mit der 75 (+5) anfreunden muss, die ihn bis auf Rang 49 abrutschen lässt.

Nicolai Von Dellingshausen und Marcel Siem (beide GER) haben deutlich mehr Grund zu jubeln am Samstag, denn beide starten mit durchwegs intakten Chancen auf Topergebnisse in den Finaltag.

Leaderboard Joburg Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Joburg Open.