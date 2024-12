Topergebnis zum Jahresabschluss

Sepp Straka notiert zum Abschluss der Hero World Challenge eine 71 (-1) und beendet das Jahr so im Albany GC als 9. mit einem Topergebnis.

Nachdem sich Sepp Straka letzte Saison bei Tiger Woods Einladungsturnier auf den Bahamas nur Scottie Scheffler (USA) knapp geschlagen geben musste, mischt Österreichs Nummer 1 auch heuer wieder im Albany GC im Elitefeld von nur 20 Spielern mit. Der 31-jährige zeigte dann an den ersten beiden Spieltagen auch richtig starkes Golf und mischte nach Runden von 69 (-3) und 68 (-4) Schlägen sogar in den Top 5 mit.

Erst im trickreichen Wind am Moving Day wurde Sepp dann ziemlich herumgewirbelt, kämpfte sich aber immerhin noch sehenswert zu einer 72 (Par). Vom 8. Platz aus hofft der zweifache PGA Tour Champion nun noch auf einen starken Sonntag um sein Golfjahr gebührend beenden zu können.

Die erste Annäherung hat zwar nicht viel mit der Fahnenposition zu tun, mit einem sicheren Zweiputt von knapp außerhalb des Grüns geht sich aber auf der 1 ein doch sehr souveränes Par aus. Nach einem weiteren stressfreien Par am darauffolgenden Par 3, legt er sich am ersten Par 5 der Runde eine erste richtig gute Birdiechance auf, bringt den Putt aus zwei Metern jedoch nicht im Loch unter.

Bogey gut weggesteckt

Nachdem er die Annäherung auf der 4 nicht am Grün unterbringt und es am Par 4 mit Chip und Putt nicht getan ist, rächt sich die ausgelassene Chance von zuvor sofort richtig bitter. Zwei Löcher später läuft der Putter dann aber erstmals heiß und lässt am zweiten Par 5 aus fünf Metern recht rasch den Ausgleich springen. Auf den Geschmack gekommen stopft er am kurzen Par 4 danach auch aus drei Metern und dreht sein Tagesergebnis so in Windeseile sogar in den Minusbereich.

Mit einem ziemlich vermeidbaren Dreiputtbogey aus gerade mal gut acht Metern nimmt er sich dann jedoch noch vor dem Turn ausgerechnet am Par 5 der 9 selbst wieder einigermaßen das Momentum. Zunächst muss er sich dann ziemlich in Geduld üben, da das Par 5 der 11 am Sonntag nichts abwerfen will. Erst am drivebaren Par 4 der 14 holt er sich dann mit Chip & Putt das nächste Erfolgserlebnis ab und drückt sein Score so auch wieder unter Par.

Zwei Bahnen danach knallt er den Approach dann richtig stark bis auf zwei Meter zur Fahne, lässt sich die Birdiechance nicht entgehen und festigt damit auch seinen Platz unter den Besten 10. Auf der 18 schießt die Annäherung dann jedoch übers Ziel hinaus, was noch in einem abschließenden Bogey mündet. Doch auch mit der 71 (-1) geht sich schlussendlich als 9. zum Jahresende noch ein Topresultat aus.

Scottie Scheffler ist einmal mehr eine Klasse für sich und feiert mit einer 63 (-9) und bei gesamt 25 unter Par eine überlegene Titelverteidigung.

Leaderboard Hero World Challenge

