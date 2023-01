Eisen nachgeschärft

TOURNAMENT OF CHAMPIONS – 2. RUNDE: Sepp Straka steigert sich vor allem im Eisenspiel zur Runde von 70 Schlägen.

Mit deutlich nachgeschärften Eisen geht Sepp Straka in seinen zweiten Turnierumlauf, auch wenn er am Eröffnungsloch die dicke Chance aus zwei Meter noch nicht verwerten kann. Dafür klingelt es dann am 3. Grün nach der nächsten perfekten Annäherung. Noch im ersten Drittel fallen zwei weitere Birdieputts aus kurzer Distanz. Die Aufholjagd vermasselt sich der Longhitter aber noch auf der ersten Hälfte mit einem Dreiputt-Bogey.

Der Putter trägt jedoch auch auf den Back 9 eher wenig zum Erfolg bei, einzig am 11. Grün versenkt er einen 5 Meter-Putt. Zwei verzogene Drives kosten jedoch gleich im Anschluss zwei Bogeys. Auf den beiden verbleibenden Par 5 bessert Straka diese Fehler mit Birdies wieder aus und marschiert immerhin mit der 70 (-3) ins Clubhaus, die ihn insgesamt auf 5 unter Par hieven. Angesichts weiter sehr freundlicher Bedingungen auf Hawaii und ultratiefer Scores reicht das aber nur um sich um einen Rang auf Platz 33 zu verbessern.

1. RUNDE: Die PGA Tour-Elite startet auf Hawaii mit einer Birdieflut ihr neues Golfjahr. Am allgemeinen Preisschiessen kann sich Sepp Straka zum Auftakt nicht wirklich beteiligen. Zu ungenau sind die Eisen vor allem in der Anfangsphase. Aus Entfernungen von 10 Metern und mehr muss der Wiener entsprechend lange auf erste Erfolgserlebnisse warten. Diese stellen sich erst auf den beiden Par 5 der Front 9 ein.

Nach dem Turn werden die Chancen zwingender, aber an der 10 verweigert der Putter aus zwei Metern den Birdie-Dienst. Einen ähnlich kurzen Putt schiebt Sepp zwei Bahnen später am Loch vorbei. An der drivebaren 14 chippt er aber gut zum Loch und holt sich endlich Birdie Nummer 3 ab. Ein starkes Eisen ins 16. Grün lässt dem Putter wenig Arbeit über. Dank des fehlerlosen langen Spiels schwimmt Straka bereits im Mittelfeld mit, ehe er vom 17. Tee den Ball böse weghookt, zudem die Annäherung verzieht und auch noch im Kurzspiel patzt. Das total verkorkste vorletzte Loch wirft ihn mit Tripplebogey weit zurück. Selbst das Birdiefinish bringt nichts mehr Besseres als die 71 ein, womit der erste Österreicher beim Champions Tournament bei 2 unter Par vorerst nur am geteilten 34. und zugleich vorletzten Platz ins CLubhaus kommt.

DONNERSTAG: Gleich zum Jahresbeginn setzt Sepp Straka einen neuen Meilenstein in Österreichs Golfsport: als erster Golfer aus der Alpenrepublik darf er am Champions-Tournament auf Hawaii teilnehmen, dem mit 39 Teilnehmern exklusivsten Event nach der Tour Championship. Bis auf Rory McIlroy sind alle Turniersieger von 2022 in Kapalua, Hawaii, am Start. Neu ist, dass die Top 30 der vergangenen FedExCup-Jahreswertung das Feld auffüllen, womit 8 Spieler aus den Top 10 der Welt ihr 2023er-Golfjahr am Plantation Course eröffnen.