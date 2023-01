Kontinuierlich gesteigert

SENTRY TOURNAMENT OF CHAMPIONS – FINAL: Sepp Straka steigert sich auch am Schlusstag dank des Eagles am 72. Loch zur 67 (-6).

Die geringen Spuren an Flugrost aus der kurzen Weihnachtspause schüttelt Sepp Straka zum Jahresauftakt auf Hawaii locker ab. Mit Runden von 71,70, 68 und 67 Schlägen kommt er mit dem Plantation Course immer besser zurecht und zeigt vor allem im langen Spiel schon eine hervorragende Frühform. Bei 16 unter Par eröffnet Straka sein Golfjahr 2023 im Weltklassefeld mit einem 21. Platz.

Nur am 1. Loch shaky

Mit einem wilden Eröffnungsloch und Bogey startet Sepp Straka in den Schlusstag. Umso wichtiger, dass er erstmals in dieser Woche den Putter aufheizen konnte und mit fantastischen Birdieputts aus 20 und 5 Metern perfekte Konter setzt. Auch das erste Par 5 liefert mit Zweiputt-Birdie brav das erhoffte Erfolgserlebnis.

Danach beginnt sein Spiel dahinzuplätschern, das lange Spiel bleibt stabil, die Eisen legen aber bis zum Turn keine zwingenden Chancen mehr auf. Erst am Par 3 der 11 schlägt er wieder ein starkes Eisen und lässt dem Putter wenig Arbeit über. Weitere Chancen aus vier, fünf Metern bleiben ungenutzt und auch auf der drivebaren 14. Bahn geht der Wiener leer aus. Dafür geht am Par 5 der 15 wieder etwas weiter, nachdem ein Dreimeterputt zum Birdie fällt.

Den Schuss des Tages hebt sich Österreichs Nummer 1 für die Annäherung ins abschließende Par 5 auf, als er aus gut 235 Metern bis auf einen Meter zum Stock schießt und sein erstes Tournament of Champions stilvoll mit Eagle beschließt. Somit steigert er sich auch noch einmal am Schlusstag zur 67 (-6) und verbessert sich bis auf Platz 21.

3. RUNDE: Sepp Straka hatte trotz über weite Strecken wettbewerbsfähigen Spiels seine liebe Mühe mit den tiefen Scores der Champions-Kollegen auf Hawaii mitzuhalten. Als 33. fehlen dem ersten Österreicher beim Champions-Auftakt schon satte 11 Schläge auf Spitzenreiter Collin Morikawa.

Immer besser in Schwung kommt der Österreicher, was sich am Moving Day gleich zu Beginn zeigt: die erste machbare Birdiechance nutzt er am zweiten Grün und legt dann am Par 5 mit Zweiputt-Birdie nach. Nach einer Serie sicherer Pars ist Sepp rechtzeitig beim nächsten Par 5 mit dem Birdie zur Stelle.

Zu Beginn der Back 9 hat er seine beste Phase, schießt wieder näher zu den Fahnen und sammelt zwei weitere Birdies auf, die ihn immer weiter nach oben am Leaderboard klettern lassen. Ausgerechnet an der drivebaren 14 verzockt sich der Longhitter jedoch: kurz vor dem Grün angelangt, bleibt der Chip zu kurz und rollt wieder vom Grün hinunter. Nach einem weiteren Chip und zwei Putts ist das erste Tagesbogey gebacken. Das Malheur bügelt er aber postwendend am folgenden Par 5 mit Zweiputt-Birdie wieder aus. Auch wenn zum Abschluss die Chip-Putt-Übung nicht mehr nach Wunsch ausfällt, marschiert er mit der 68 (-5), seiner bislang klar besten Wochenrunde, bis ins gute Mittelfeld nach vor.

Jon Rahm fängt mit fantastischer 63 noch den lange Zeit klar führenden Amerikaner Collin Morikawa ab und startet bei 27 unter Par mit einem vollen Erfolg in das neue Jahr.

>> Endergebnis Sentry Tournament of Champions