Unter ferner liefen

SONY OPEN – 2. RUNDE: Matthias Schwab findet auch am Freitag für den Waialae CC kein wirkliches Rezept und verpasst nach einer 74 (+4) und bei gesamt 10 über Par den Cut auf Hawaii klar und deutlich.

Matthias Schwab legte am Donnerstag im Waialae CC einen kapitalen Fehlstart ins neue Golfjahr hin, denn im hawaiianischen Urlaubsparadies kam er nach etlichen Fehlern nur zu einer 76 (+6), womit er auf die erwartete Cutmarke bereits sieben Schläge Rückstand aufweist. Am Freitag Nachmittag zählt somit von Beginn an nur Vollgas um die minimale Chance das Wochenende doch noch zu erreichen realisieren zu können.

Dank starkem Touch im Kurspiel lässt am Freitag gleich das anfängliche kurze Par 4 der 10 ein Birdie springen, allerdings kann er sich damit nicht selbst die Initialzündung zur erhofften Aufholjagd geben, wie ein darauffolgendes Dreiputtbogey am Par 3 zeigt. Das kostet auch prompt wieder die Sicherheit, denn nach zu forscher Annäherung kann er sich auf der 13 nicht mehr zum Par scramblen und rutscht immer weiter zurück.

Des Schlechten noch nicht genug bekommt er von der 15 bis zur 17 gleich dreimal Sand ins Getriebe und muss sogar den Bogeyhattrick einstecken, der ihn nur bei 4 über Par auf die Frontnine abbiegen lässt, womit auch die letzte kleine Hoffnung auf ein Erreichen des Wochenendes endgültig verflogen ist. Zwar stabilisiert er auf den vorderen neun Bahnen sein Spiel, weiteres Birdie geht sich aber keines mehr aus, weshalb er schlussendlich nur mit der 74 (+4) über die Ziellinie marschiert.

Klar ist, dass sich Matthias Schwab beim ersten Turnier im neuen Jahr deutlich mehr ausgerechnet hätte als ein Gesamtscore von 10 über Par und Platz 142, womit er gerade mal mit Michael Castillo (USA) einen einzigen Spieler noch hinter sich lassen kann. Bereits kommende Woche ergibt sich in La Quinta bei “The American Express” aber bereits die nächste Chance im FedEx-Cup wieder anzuschreiben.

Chris Kirk (USA) geht nach einer 65 (-5) und bei gesamt 11 unter Par als Leader in den Moving Day.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Sony Open.