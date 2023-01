Erstmals Werbung gemacht

HERO CUP – 2. TAG: Sepp Straka muss sich mit Partner Thomas Detry zwar in den ersten Foursomes am Vormittag knapp geschlagen geben, sichert im Abu Dhabi GC mit einem nervenstarken Chip am Nachmittag auf der 18 aber den wichtigen knappen 1 Auf Sieg gegen Shane Lowry und Tyrrell Hatton ab und betreibt so bei Ryder Cup Captain Luke Donald erstmals in dieser Woche etwas Werbung in eigener Sache.

Zwar mussten sich Sepp Straka und Adrian Meronk gegen Seamus Power und Robert MacIntyre in den Fourballs mit 4 & 3 geschlagen geben und kassierten so die einzige Niederlage der Kontinentaleuropäer am ersten Spieltag, dennoch gehen die Boys vom Kontinent mit einem 3 : 2 Vorsprung auf die Großbritannier und Iren in den zweiten Spieltag. Am Samstag stehen nun gleich zehn Foursomes auf dem Programm, wobei jeder Akteur sowohl am Vor- als auch Nachmittag zu Werke gehen wird.

Am Vormittag bekommt es Sepp mit neuem Partner Thomas Detry zunächst mit dem Captain des gegnerischen Teams Tommy Fleetwood und Tyrrell Hatton zu tun. Gleich auf der 1 bremst sich der Drive des Belgiers nur neben dem Fairway im Rough ein, von wo aus Sepp knapp das Grün überschlägt. Die beiden können sich in Folge nicht mehr zum Par scramblen und müssen ihren Kontrahenten so das anfängliche Par 4 überlassen.

Am Par 3 der 4 kontert der Österreicher dann aber einen starken Teeshot von Fleetwood noch aus und aus drei Metern sorgt Detry für den Ausgleich, womit das Duell wieder auf Anfang steht. Kurz darauf knallt der Belgier auf der 6 die Annäherung fast geschenkt zur Fahne, womit das Duo sich rasch den nächsten Lochgewinn krallt und so erstmals sogar in Führung geht. Nachdem sich Sepp’s Drive auf der 10 im Rough einbremst, haben die beiden keine Chance mehr dem Par 5 ein Birdie abzuluchsen, womit das Match wieder auf All Square steht.

Kalter Putter

Der Honda Classic Champion hat auch danach etwas mit der Genauigkeit zu kämpfen, denn auch der Abschlag am Par 3 der 12 verfehlt sein Ziel. Zwar chippt Detry stark zur Fahne, da Hatton jedoch aus sieben Metern den Birdieputt versenkt, schnappen sich die beiden Engländer wieder die Führung. Gleich zweimal legt der Belgier Sepp dann gute Möglichkeiten auf den Ausgleich auf, aus drei und vier Metern bringt der gebürtige Wiener jedoch den Putter nicht auf die benötigte Temperatur.

Nachdem dann auch ein Birdieputt von Detry knapp nicht fallen will und das Duo nach Problemen von Tee bis Grün auf der 18 noch ein Bogey verkraften muss, ist eine 2 Down Niederlage nicht mehr abzuwenden, was zu dieser Zeit auch für den Ausgleich im Gesamtscore für Großbritannien und Irland sorgt. Bis zu den Nachmittagsgruppen heißt es vor allem für Sepp sich nun neu zu fokussieren, wartet der einzige Österreicher im Feld denn nach wie vor noch auf ein erstes zählbares Ergebnis.

Enge Partie

Nachdem Molinari und Hojgaard, sowie Perez und Migliozzi ihre Matches gewinnen und Rozner und Meronk ihr Duell gegen Smith und MacIntyre am Schlussloch noch verlieren, startet Kontinentaleuropa knapp mit 5,5 : 4,5 in die Nachmittagsduelle, wo Sepp erneut mit Thomas Detry unterwegs ist und gegen Tyrrell Hatton und Shane Lowry ran muss. Zwar bringt Österreichs erster PGA Tour Champion die Annäherung nach starkem Drive des Belgiers nicht wirklich zwingend zur Fahne, Detry hat den 14. Schläger im Bag aber perfekt temperiert und sorgt mit einem gefühlvollen Putt für einen schnellen Lochgewinn.

Bereits auf der 2 steht das Match allerdings wieder bei All Square, nachdem sich aus dem Grünbunker am Par 5 kein Birdie mehr ausgeht. Bereits auf der 4 gehen Sepp und Detry aber wieder in Führung, nachdem Letztgenannter aus gut acht Metern vom Vorgrün den fälligen Birdieputt versenkt. Erneut hält die Führung aber nicht lange, da sich Hatton und Lowry mit einem Birdie auf der 5 zunächst wieder auf All Square zurückkämpfen und auf der 6 nach eingebunkerter Annäherung von Detry sogar erstmals in Führung gehen.

Highlights zum Abschluss

Ein wild verzogener Drive von Shane Lowry macht dann am Par 5 der 10 die Türe für Sepp und Detry weit auf und selbst der Grünbunker kann den Lochgewinn der Festlandeuropäer nicht mehr verhindern. Sepp’s bislang wohl bestes Eisen des Tages nimmt seinem Partner auf der 11 richtiggehend den Druck vom Putter, denn aus kürzester Distanz geht sich gleich der nächste Lochgewinn aus. Die Führungsrolle können sie allerdings nicht lange verwalten, da gleich danach am Par 3 Tyrrell Hatton aus 7,5 Metern zum Birdie locht.

Auf der 16 lässt Sepp eine richtig gute Birdiemöglichkeit noch verstreichen, auf der 17 aber locht Detry dann einen wahren Monsterputt aus 16 Metern, holt so das Loch für die Kontinentaleuropäer und stellt das Match bei nur noch einem zu spielenden Loch so wieder auf 1 Auf. Zum Abschluss legt der Österreicher dann noch einen schwierigen Chip stark zum Loch und sichert so den knappen 1 Auf Sieg ab, womit er nach den beiden Niederlagen zuvor auch den ersten Punkt beisteuert.

Generell präsentieren sich die Kontinentaleuropäer am Nachmittag um einen Tick besser, denn lediglich zwei Punkte gehen an Großbritannien und Irland, während das Festland deren drei einfährt und so bei einem Zwischenstand von 8,5 : 6,5 in die abschließenden Singles abbiegt, wo jedoch noch volle zehn Punkte zu vergeben sind.

Leaderboard Hero Cup

>> SKY überträgt Live und in HD vom Hero Cup.