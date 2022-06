Up north

RBC CANADIAN OPEN – VORSCHAU: Matthias Schwab hofft nach der knapp verpassten US Open Qualifikation am Anfang der Woche etliche Meilen nördlicher in Toronto im St. Georges G & CC auf mehr Spielglück.

Lange Zeit war Matthias Schwab am Anfang der Woche auf Kurs in Richtung US Open, ehe ihm bei der 36-Loch Qualifikation am Ende die Puste ausging und er nach einen Doppelbogey noch hauchdünn an einem Startplatz fürs dritte Major des Jahres vorbeischrammte. Viel Zeit um Trübsal zu blasen bleibt dem Steirer jedoch nicht, denn schon am Dienstag jettete der Rohrmooser von Florida in Richtung Norden nach Toronto, wo ab Donnerstag bereits die RBC Canadian Open auf dem Programm stehen und er wieder um wichtige FedEx-Cup Points kämpft.

Nachdem Corona dem PGA Tour Treiben in Kanada zuletzt einen Riegel vorschob, ist das Event nun wieder in vollem Glanz und mit voller Zuschauerauslastung zurück im Tourkalender, wobei die Lokalmatadoren David Hearn, Roger Sloan, Adam Hadwin oder Corey Conners beim Kanada-Abstecher der Tour alles daran setzen werden um die heimischen Fans bestmöglich zu unterhalten. Generell ist das 8,7 Millionen Event richtig gut besetzt, schwingen sich doch neben Scottie Scheffler (USA) auch Publikumslieblinge wie Justin Thomas (USA) oder Rory McIlroy (NIR) für die anstehenden US Open in Brookline ein, was auch bedeutet, dass es auch in Sachen Weltranglistenpunkte einiges zu holen gibt.

Für Matthias Schwab ist das Par 71 Gelände in Ontario wie auch für alle anderen Spieler Neuland im Tourkalender, denn vor der zweijährigen Coronapause wurde im Hamilton G & CC gespielt, weshalb die Scores von damals nur wenig aussagekräftig interpretiert werden können. Im St. Georges G & CC wird es vor allem auf genaue Abschläge ankommen um sich wirklich gute Birdiechancen geben zu können, denn aus den zahlreichen Bunkern und dem durch die Regenfälle zuletzt durchaus saftigen Rough könnte sich sonst ein ums andere Mal ein harter Kampf ums Par entwickeln.

Einen Vorteil hat der Schladming-Pro jedoch, denn zum Auftakt ist er gleich mit allererster Startzeit um 12:40 MEZ von der 9 aus unterwegs, hat so freie Bahn und noch dazu frische Grüns, was er klarerweise zu seinem Vorteil ausnützen möchte. Sepp Straka bleibt seiner eingeschlagenen Linie treu und pausiert vor dem anstehenden Major um sich bestmöglich auf den “ultimativen Golftest” in Brookline vorbereiten zu können.

>> SKY überträgt Live und in HD von den RBC Canadian Open.