Voll im Geschäft

Sepp Straka notiert bei den Sony Open auch am Freitag wieder eine 66 (-4) und mischt damit vor dem Wochenende im Waialae CC voll im Titelkampf mit.

Nach dem sehenswerten Auftritt beim The Sentry mit Rang 15 in der Vorwoche in Kapalua, präsentierte sich Sepp Straka auch auf O’ahu bei den Sony Open am Donnerstag richtig stark. Vor allem vom Tee wusste Österreichs Nummer 1 über weite Strecken zu überzeugen und brachte so am Par 70 Kurs in Honolulu am Ende des Tages eine fehlerlose 66 (-4) zu Papier. Damit startete der 31-jährige mit gerade mal zwei Schlägen auf die Spitze aus hervorragener Verfolgerposition in den zweiten Spieltag, wo er nun außerdem den kleinen Bonus einer früheren Startzeit hat.

Gleich auf der 10 gibt er sich dann auch die erste Birdiechance, bringt den Ball aus vier Metern jedoch noch nicht im Loch unter. In Folge notiert er danach zwar auch weiterhin ganz solide Pars, so richtig zwingend wollen die Bälle in der frühen Phase der zweiten Runde jedoch noch nicht zu den Fahnen. Das ändert sich erst auf der 14, denn nach starkem Drive zündet er ein perfektes Eisen ins Grün und lässt sich die Birdiechance aus nicht einmal einem Meter nicht entgehen.

Eagle vor dem Turn

Das bringt den zweifachen PGA Tour Champion sichtlich auf den Geschmack, denn kurz darauf parkt er auf der 16 die nächste Annäherung gelungen neben der Fahne und holt sich aus 2,5 Metern rasch ein weiteres Birdie ab. Bei einem weiterhin sehr dichtgedrängten Leaderboard bleibt er mit der gelungenen Performance auch weiterhin voll an der Spitze dran. Noch vor dem Turn sorgt er dann am Par 5 der 18 sogar für noch ein echtes Highlight: Mit zwei satten Hieben bringt er den Ball am Grün unter und aus rund acht Metern landet schließlich sogar der Adler, was erstmals sogar die „1“ vor seinem Namen aufleuchten lässt.

Nach einem gewasserten Drive kann er dann zwar auf der 2 das erste Bogey im Turnier nicht mehr verhindern, stopft danach jedoch aus sieben Metern den fälligen Birdieputt und kontert den Faux-pas so postwendend wieder aus. Die sofortige Antwort stabilisiert sein Spiel zwar auch eindeutig wieder, allerdings zieht am Par 3 der 7 der Abschlag deutlich zu weit nach rechts und da das Up & Down nicht gelingen will, muss er auch den Platz an der Sonne wieder räumen.

Zum Abschluss holt er sich dann mit gelungener Attacke aber auch vom Par 5 der 9 noch einen roten Eintrag ab, bringt so erneut die 66 (-4) zum Recording und mischt damit vor dem Wochenende als 6. und bei nur zwei Schlägen Rückstand auf Patrick Fishburn und Denny McCarthy (beide USA) voll im Titelkampf mit. Außer Sepp stehen noch drei weitere deutschsprachige Spieler im Wochenende, denn neben Stephan Jäger beweisen auch die beiden deutschen Rookies Jeremy Paul und Thomas Rosenmüller Nervenstärke und werden gleich bei ihrem ersten PGA Tour Turnier im FedEx-Cup anschreiben.

Leaderboard Sony Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Sony Open.