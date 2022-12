Vollgas zum Abschluss

QBE SHOOTOUT – FINAL: Sepp Straka und Brian Harman machen dem Turniernamen zum Abschluss alle Ehre und schießen mit einer tiefroten 62 (-10) im Tiburon GC alle Lichter aus, womit die beiden sich vom letzten Platz noch bis auf Rang 8 arbeiten.

Sepp Straka und Brian Harman fanden am “Modified Alternate Shot” Spieltag keinen wirklichen Rhythmus und rutschten mit einer 69 (-3) bis auf den geteilten letzten Platz zurück. Bei weiterhin ultratiefen Scores fehlen dem Duo auf Charley Hoffman und Ryan Palmer an der Spitze bereits satte elf Schläge und selbst Platz 5 ist bereits sechs Strokes weit entfernt, womit Sepp und Harman am finalen Sonntag in den Bestballs nur Birdies und Eagles en masse wirklich noch weiterhelfen.

Gleich am Par 5 der 1 geht sich dann das erste Birdie aus und da die beiden auf der 3 bereits den nächsten Schlaggewinn einsacken, kann sich der Start in den Finaltag durchaus sehen lassen. Auch danach zeigt das austroamerikanische Duo durchaus sehenswertes Golf und da sich auch am zweiten Par 5 ein roter Eintrag ausgeht, können sie vorerst sogar die rote Laterne abgeben. Nachdem das Par 3 der 8 dann schon das vierte Birdie bereit hält, geht es erstmals sogar spürbar im Klassement in die richtige Richtung nach vor.

Die letzten neun Bahnen lassen sich dann ebenfalls mehr als nur sehr gewinnbringend an, denn ab der 11 drückt das Gespann so richtig aufs Tempo und setzt genau das um, was sie sich vor der Finalrunde vorgenommen haben. Gleich fünf rote Einträge in Folge zaubern Sepp und Harman auf die Scorecard und tauchen so erstmals sogar wieder seit Freitag unter den Top 5 auf. Nur kurz gönnen sie sich dann eine kleine Auszeit zum Durschnaufen, ehe sie am letzten Par 5 kurz vor Schluss ihr Tagesscore sogar zweistellig unter Par drehen.

Derart stark marschieren die beiden schlussendlich mit der makellosen 62 (-10) über die Ziellinie und rehabilitieren sich damit nicht nur für den zähen zweiten Spieltag, sondern arbeiten sich sogar noch vom letzten Platz bis auf Rang 8 nach vor. Damit verabschiedet sich Sepp Straka auch mit einer knallroten Runde in die wohlverdiente Weihnachtspause. Der nächste Auftritt steht für den Österreicher auf Hawaii beim Tournament of Champions ab 5. Jänner auf dem Programm, wo er dank des Sieges bei der Honda Classic erstmals startberechtigt ist.

Sahith Theegala und Tom Hoge überflügeln am Sonntag mit einer 62 (-10) und bei gesamt 34 unter Par Charley Hoffman und Ryan Palmer (65) noch um einen Schlag und schnappen sich so den Sieg.

Leaderboard QBE Shootout

>> SKY überträgt Live und in HD vom QBE Shootout.