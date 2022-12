Plätze eingebüßt

ALFRED DUNHILL CHAMPIONSHIP – FINAL: Lukas Nemecz agiert auch am Finaltag im Leopard Creek GC zu fehleranfällig und rutscht mit einer 73 (+1) noch etwas weiter im Klassement ab.

Lukas Nemecz hatte am Samstag nahezu die gesamte Runde über zu kämpfen und musste sich schlussendlich mit einer 74 (+2) anfreunden, die ihn doch um etliche Ränge zurückwarf. Am Sonntag heißt es nun noch einmal alle Kräfte mobilisieren, denn mit einer richtig starken letzten Runde vor Weihnachten scheint durchaus noch einiges möglich zu sein.

Allerdings hat er auch am Sonntag gleich wieder mit Problemen zu kämpfen. Zwar besser er ein anfängliches Bogey prompt am Par 5 der 2 wieder aus, tritt sich aber schon auf der 3 den nächsten Fehler ein. Nach einer kleinen Parserie hat er dann erneut am Par 3 der 7 so seine liebe Mühe und da sich auch auf der 8 nur ein Bogey ausgeht, rutscht er mit den nächsten Schlagverlusten doch bereits deutlich im Klassement zurück.

Selbst ein kleiner Hoffnungsschimmer nach dem zweiten Birdie des Tages auf der 11 verfliegt mit zwei weiteren Bogeys danach sofort wieder. Immerhin sropft er auf der 14 und der 15 auch die nächsten Birdieputts und hält den Schaden so in Grenzen. Zum Abschluss krallt er sich dann auch vom Par 5 der 18 noch einen Schlaggewinn, dennoch rutscht er mit der 73 (+1) am Sonntag noch um ein paar Ränge weiter bis auf etwa Platz 35 am Leaderboard zurück.

Trotz des erneut eher verpatzten Wochenendes – bereits letzte Woche fand er am dritten und vierten Spieltag kein wirkliches Rezept – kann der Steirer mit Sicherheit zuversichtlich in die Zukunft blicken, ging sich doch gleich bei den ersten beiden Saisonstarts der Cut aus. In den kommenden Wochen gilt es nun noch etwas an den Stellschrauben zu drehen um nach dem ersten gemeinsamen Weihnachtsfest mit Söhnchen Leopold im neuen Jahr voll durchstarten zu können.

Leaderboard Alfred Dunhill Championship

