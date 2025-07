Vorzeitige Heimreise

Matthias Schwab und Bernd Wiesberger scheitern bei der Barracuda Championship klar am Cut und müssen im Tahoe Mountain Club so bereits nach zwei gespielten Runden wieder die Sachen packen.

So hatten sich Matthias Schwab und Bernd Wiesberger den Abstecher nach Kalifornien sicherlich nicht vorgestellt, denn beim mit der PGA Tour kosanktionierten Event, kamen die beiden Österreicher am Donnerstag ziemlich unter die Räder. Dass die modifizierte Stableford-Zählweise – 5 Punkte für Eagle, 2 für Birdie, 0 für Par, -1 für Bogey und -3 für Doppelbogey oder Schlimmeres – in der derzeitigen Form den beiden nicht unbedingt entgegenkommt, durfte man bereits im Vorfeld erwarten, dass Schwab am Ende des Tages jedoch nur 0 Punkte und Wiesberger sogar mit negativem Saldo von -4 in den Freitag startet, ist dann jedoch noch einmal eine andere Hausnummer.

Nach souveränem Beginn knüpft Matthias Schwab mit einem Bogey auf der 14 rasch an den verpatzten ersten Spieltag an, findet danach allerdings bis zum Turn noch gleich drei Birdies und läutet so ein klein wenig die benötigte Aufholjagd ein. Kaum auf den Frontnine angekommen wird es dann mit dem nächsten Fehler aber wieder unangenehmer und da er danach nur noch ein weiteres Birdie und ein Bogey notiert, scheitert er bei gesamt 5 Punkten klar am Sprung ins Wochenende.

Wiesberger weiter im Formtief

Auch am Freitag Vormittag findet Bernd Wiesberger in Kalifornien aber keinen brauchbaren Schwung. Schon auf der 10 und der 13 machen es sich die ersten Bogeys bequem, womit er sich regelrecht am hinteren Ende einzementiert. Am Par 5 der 15 findet er dann zwar auch ein Birdie, dieses reicht jedoch nur um vor den Frontnine zumindest keine weiteren Minuspunkte anzuhäufen. Dort bleibt er zwar dann fehlerlos und findet noch zwei Birdies, mehr als 4 Pünktchen holt er so aber nicht und verpasst mit gesamt 0 Punkten schließlich glasklar den Cut.

Um eine ähnliche Durststrecke bei Bernd zu finden muss man in der Golfhistorie bereits ein paar Jahre zurückblättern, denn Anfang 2019 verpasste er beim Desert Swing mit Dubai, Saudi Arabien und Oman zuletzt drei Wochenenden in Folge. Damals allerdings kämpfte er sich nach überstandener Handgelenksverletzung zurück. Mit den verpatzten Auftritten wird er auch weitere Ränge im Race to Dubai einbüßen, was die „Operation: Tourcard“ im letzten Drittel der Saison noch zusätzlich erschweren dürfte. Auch die große Chance einer PGA Tourcard – mit einem Sieg hätte er sich beim kosanktionierten Event das Spielrecht auf der stärksten Tour der Welt gesichert – muss er so um zumindest noch ein weiteres Jahr verschieben.

Den sieben deutschen Vertretern ergeht es nur bedingt besser, denn einzig Thomas Rosenmüller schafft den Sprung ins Wochenende und verhindert so noch eine völlige Nullnummer. Rico Hoey (PHI) sammelt gleich zweimal 13 Punkte auf und startet so mit 26 Zählern als Führender in den Moving Day.

Leaderboard Barracuda Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von der Barracuda Championship.