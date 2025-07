Auf der Stelle getreten

Max Steinlechner bleibt am Moving Day der German Challenge mit einer 71 (-1) regelrecht stecken und nimtm die Finalrunde im Wittelsbacher GC nur aus dem Mittelfeld in Angriff.

Nach dem Sieg in Schladming beim Heimspiel und dem Runner-up Finish danach in Tschechien, trumpfte Max Steinlechner am Donnerstag auch in Deutschland wieder groß auf. Mit einer fehlerlosen 66 (-6) musste er sogar nur zwei Spielern knapp den Vortritt lassen und mischte so sofort wieder im Spitzenfeld mit.

Am Freitag allerdings lief es für den Leader der Jahreswertung dann weniger gut, denn mit zu vielen Fehlern ging sich am Ende nur eine 74 (+2) aus, die ihn bis ins Mittelfeld abrutschen ließ. Dennoch scheint vor dem Wochenende ein Topergebnis durchaus noch in Reichweite zu liegen, fehlen ihm auf die besten 10 doch lediglich drei Schläge.

Mit einem Bogey am anfänglichen Par 5 beginnt der dritte Arbeitstag für Max alles andere als geplant. Zwar bringt er danach rasch Ruhe in sein Spiel, läuft jedoch lange Zeit vergeblich dem Ausgleich hinterher. Erst auf der 8 leuchtet schließlich auch das erste rote Farbklecks auf der Scorecard auf.

Nach weiteren Pars drückt er sein Tagsergebnis schließlich auf der 12 erstmals unter Par und nachdem, wie auch schon am Donnerstag, am Par 5 der 15 sogar ein Eagle gelingt, schließt er auch zu den Top 10 wieder auf. Am abschließenden Par 5 erwischt es ihn dann aber noch richtig heftig, denn mit einem Doppelbogey geht sich sogar nur die 71 (-1) aus, womit er im Klassement am Ende des Tages als 38. nicht vom Fleck kommt.

JC Ritchie spielt mittlerweile in einer eigenen Liga, denn mit der 65 (-7) stürmt der Südafrikaner bei 18 unter Par der Konkurrenz um satte fünf Schläge davon.

Leaderboard German Challenge