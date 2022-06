Weiter abgerutscht

THE MEMORIAL TOURNAMENT – FINAL: Sepp Straka findet auch am Sonntag nicht mehr in den starken Rhythmus der ersten beiden Spieltag und rutscht in Muirfield Village mit einer 76 (+4) noch um etliche Plätze weiter zurück.

Mit einigen Ungenauigkeiten rutschte Sepp Straka am Moving Day mit einer 74 (+2) spürbar im Klassement zurück und verlor so auch etwas den Anschuss an die richtig lukrativen Preisgeldränge. Bei fünf Schlägen Rückstand auf die Top 10 sind die Spitzenränge zwar ein ganzes Stück weit weg, doch auch die Honda Classic gewann er nachdem er mit fünf Schlägen Rückstand auf Spitzenreiter Daniel Berger (USA) in die finale Runde startete.

Gleich auf der 1 hat der gebürtige Wiener dann Schwierigkeiten, nachdem sich die Annäherung neben dem Grünbunker einbremst. Aus unguter Lage kann er den Ball nur leicht rausquetschen und sich in Folge nicht mehr zum anfänglichen Par scramblen. Mit den Eisen hat er auch danach hart zu kämpfen, denn nach starkem Drive bleibt die Annäherung auf der 2 etwas zu kurz und versandet schließlich im Grünbunker, von wo aus es prompt den nächsten Fehler setzt.

Auch nach vier gespielten Löchern wartet Sepp noch auf das erste getroffene Grün, kann sich aber immerhin sowohl auf der 3 als auch am Par 3 der 4 zu den ersten Pars am Sonntag retten. Das ändert sich dann auf der 5, denn auch am ersten Par 5 bleibt das Wedge zu kurz und verschwindet vor dem Grün im Sand, womit es immer weiter im Klassement in die verkehrte Richtung geht.

Erst auf der 7 kann er dann das erste Green in Regulation verbuchen, Birdie ist ihm am Par 5 aber trotz nur knapp zu kurzer Grünattacke nicht vergönnt. Auch auf der 9 streikt der Putter etwas, denn aus einem sehenswerten Approach kann er aus drei Metern nicht Kapital schlagen und muss so weiterhin noch auf den ersten roten Eintrag am Finaltag warten.

Nur ein Vögelchen

Nachdem er sich mit einem starken Abschlag am Par 5 der 11 den Weg zur Attacke ebnet und den Ball zwischen Grün und Bunker parkt, geht sich nach gutem Chip und Zweimeterputt schließlich das erste Birdie aus. Gleich danach wird es am Par 3 allerdings wieder stressiger, mit viel Gefühl gelingt aus dem Fairwaybunker aber noch das Up & Down.

Erst danach stabilisiert sich sein Spiel erstmals richtig, was in recht souveränen Pars mündet. Nachdem sich allerdings am Par 5 der 15 aus einem weiteren Grünbunker das Par nicht mehr ausgeht, er danach am Par 3 der 16 den Teeshot wassert und sogar nur das Doppelbogey mitnimmt, rutscht er endgültig ins absolute Niemandsland des Klassements ab.

Mit zwei abschließenden Pars bringt er die Runde dann zwar noch ohne weitere Schwierigkeiten zu Ende, mit der 76 (+4) muss er aber noch seinen schlechtesten Score der gesamten Woche notieren und kann mit ca. einem 47. Platz aus der an sich sehr guten Ausgangslage nach den ersten beiden Runden nicht wirklich viel machen. Kommende Woche bleibt dem 29-jährigen nun Zeit noch an den letzten Stellschrauben zu drehen, da er die Canadian Open auslässt um frisch ausgeruht die anstehenden US Open in Brookline in Angriff nehmen zu können.

Leaderboard The Memorial Tournament

