Wichtiger Turnaround

Sepp Straka hat am Freitag bei der Valspar Championship auf den Frontnine gehörig zu kämpfen, gibt sich mit einem Chip-in Birdie am Par 5 der 11 dann aber selbst die benötigte Initialzündung und spielt sich am Copperhead Course mit starker zweiter Platzhälfte sogar wieder voll in Schlagdistanz zu den Top 10.

Mit eher ungewohnten Fehlern vom Tee brachte sich Sepp Straka zum Auftakt der Valspar Championship immer wieder in recht prekäre Lagen, allerdings hatte er am Donnerstag beim Scrambling eindeutig sein A-Game mit im Bag und kämpfte sich so immerhin noch zu einer 70 (-1). Bei generell gedämpften Scores am Copperhead Course reihte er sich damit auf Rang 23 ein und startet sogar mit lediglich drei Schlägen Rückstand auf die Spitzenreiter in den zweiten Spieltag. Generell könnte Sepp in dieser Woche ziemliches Glück mit dem Draw haben, denn nach noch moderaten Windverhältnissen zum Auftakt am Donnerstag Vormittag soll der Wind sich auch am Freitag Nachmittag ziemlich kalkulierbar präsentieren.

Die Nummer 11 der Welt findet dann auch sofort perfekt in den Tag, da er sich nach nur knapp neben dem Grün abgelegter Attacke mit Chip & Putt prompt das anfängliche Par 5 Birdie krallt. Nachdem jedoch die Annäherung auf der 2 aus dem Rough nur den Grünbunker findet und er aus unangenehmer Lage den Ball nur aufs Grün quetschen kann, rutscht er auch postwendend wieder auf Level Par zurück. Zwar agiert er danach im langen Spiel vorerst durchaus souverän, allein die Eisen wollen noch nicht zwingend genug gelingen um sich ein weiteres Birdie schnappen zu können.

Am Par 5 der 5 wird es dann sogar wieder unangenehm, denn nach einem zu kurzen Wedge und einem zu starken Chip rollt der Parputt knapp am Loch vorbei, womit er sogar in den Plusbereich abdriftet. Richtig leicht geht auch danach nichts von der Hand, immerhin kann er sich auf der 7 aber noch sehenswert zum Par scramblen. Nachdem er die Annäherung in Spiegelei-Lage vor dem Grün einbunkert, geht sich diese Übung auf der 9 schließlich nicht mehr aus, womit er bereits bis zur erwarteten Cutmarke abrutscht.

Chip-in als Initialzündung

Auch am Par 5 der 11 macht er sich das Leben mit verzogenem Drive und versandeter Attacke wieder schwer, chippt jedoch kurzerhand aus fünf Metern ein und bringt so schließlich sein zweites Birdie des Tages zu Papier. Das unverhoffte Erfolgerlebnis scheint auch den 14. Schläger richtig aufzuwecken, denn auf der 12 holt er sich aus knapp vier Metern gefühlvoll gleich das nächste Birdie ab. Der rote Dreierpack geht sich zwar knapp nicht aus, dafür aber lässt das Par 5 der 14 nach nahezu perfekter Annäherung das nächste Birdie springen, womit er erstmals seit der 1 die zweite Runde wieder in den Minusbereich drückt.

Richtig im Flow segelt der Tee Shot am Par 3 der 15 dann bis auf einen Meter zur Fahne, allerdings lässt er die dicke Chance auf den nächsten Doppelpack ungenützt verstreichen. Der berüchtigte Schlussstretch des Copperhead Course stellt ihn dann vor keine großen Probleme, denn mit Pars macht er in der „Snake Pit“ nichts verkehrt und unterschreibt so schließlich erneut die 70 (-1). Damit cuttet er sogar voll in Schlagdistanz zu den Top 10 ins Weekend und hat selbst auf die Spitze noch durchaus überschaubaren Rückstand.

