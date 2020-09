Wilder Saisonstart

SAFEWAY OPEN – 1. RUNDE: Sepp Straka legt zum Saisonauftakt im Silverado Resort mit viel Licht und eben so viel Schatten einen richtig wilden Ritt hin, befindet sich dank eines abschließenden Eagles mit der 70 aber klar auf Cutkurs.

Vier Tage nach dem Triumph von Dustin Johnson im FedExCup 2019 / 2020 startet der Zirkus der US PGA Tour bereits in ihre neue Saison. Mit dabei bei der Safeway Open im kalifornischen Napa ist auch Sepp Straka, der in sein drittes Spieljahr in der wichtigsten Golfliga weltweit startet. In der abgelaufenen Saison erreicht der Wiener mit Rang 79 sein bestes Karriereresultat und kassierte auch noch 110.000 Dollar Bonus.

Mit dem Turnier im Silverado Resort von Napa wurde Sepp noch nicht richtig warm. Beim Debut 2018 erreichte er einen 46. Platz und verpasste im Vorjahr knapp den Cut. Eine Woche vor der US Open ist das Feld jedoch nicht allzu stark besetzt. Die schweren Waldbrände in der Nähe sorgen bereits seit Tagen für recht diffuse Sicht. Da am Donnerstag dann auch noch etwas Frühnebel einfällt, muss der Start um eine Stunde nach hinten verschoben werden.

Von der 60-minütigen Verzögerung lässt er sich aber nicht beirren und legt sich nach einem souveränen Par auf der 10 schon am Par 3 der 11 die erste richtig gute Birdiemöglichkeit auf, aus drei Metern will der Putter in der frühen Phase aber noch nicht mitspielen. Nachdem er auf der 12 dann aber den Approach auf 40 Zentimeter zur Fahne zirkelt, ist das erste Birdie nur noch Formsache.

Langsam aber sicher kommt mit Fortdauer der Runde auch der Putter immer besser auf Temperatur, denn auf der 14 findet der Putt aus neun Metern perfekt sein Ziel und sorgt so für einen durchwegs gelungenen Start. Nach einem eingebunkerten Teeshot droht es am Par 3 danach allerdings unangenehm zu werden. Auf die kurzgesteckte Fahne gelingt der Sandschlag aber recht gut und aus 2,5 Metern kratzt ihm der 14. Schläger im Bag schließlich noch das Par.

Plötzlich abgerissen

Ein starker Abschlag ermöglicht auf der 16 ohne große Probleme die Grünattacke. Der Approach zieht zwar etwas zu sehr nach links, nach gefühlvollem Chip ist das nächste Birdie aber keinerlei Problem. Kurz vor dem Wechsel auf die vorderen Neun wird ihm dann das Par 5 der 18 aber nach verzogenem Drive zum Verhängnis. Erst mit dem vierten Schlag erreicht er überhaupt das Grün und muss zwei Putts später das erste Bogey hinnehmen.

Das lässt auch das Gerät fürs Kurzgemähte wieder schlagartig abkühlen, denn auf der 1 fehlt ihm nur ein Meter zum Par, nachdem der Putt aber nicht fallen will hat er sogar den Bogeydoppelpack picken. Die 4 entpuppt sich dann als kompletter Spielverderber. Zunächst produziert Sepp aus dem Rough einen Flyer und muss deutlich hinter dem Grün den Ball aus einem Busch für unspielbar erklären. Nach dem Drop geht der Pitch über den TV-Turm deutlich zu weit, was am Ende sogar im Doppelbogey mündet. Damit verspielt der Longhitter nicht nur den richtig starken Start, sondern liegt damit erstmals sogar im Plusbereich.

Eagle Happy End

Dafür aber gelingt am Par 5 der 5 ein Birdie der besonderen Art, denn bis zum Grün ähnelt Sepp’s Spiel eher Crossgolf. Eine super Annäherung aus dem Rough zwischen den Bäumen heraus ermöglicht aber die Chance zum Ausgleich, die er sich aus drei Metern nicht nehmen lässt. Sofort allerdings geht es wieder in die entgegengesetzte Richtung. Ein weiterer weggepullter Drive zwingt ihn auf der 6 zum Querpass, womit er sich das eben erzielte Birdie sofort wieder ausradiert.

Wieder weiß er aber die passende Antwort, wie eine starke Annäherung und ein gelochter Zweimeterputt auf der 8 zum erneuten Ausgleich zeigt. Ganz Straka-like knallt er zum Abschluss dann noch auf der 9 die Grünattacke bis auf zwei Meter zur Fahne und stopft den Putt zum Eagle, womit der wilde Ritt schließlich ein klares Happy End findet. Mit der 70 (-2) rangiert der gebürtige Wiener nach der ersten Runde in etwa auf Rang 35 und befindet sich somit klar auf Cutkurs.

