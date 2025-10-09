Am richtigen Weg

Lukas Nemecz und Max Steinlechner bringen sich bei den Hainan Open klar auf Cut-Kurs und hätten bei einem dichtgedrängten Leaderboard im Sanya Luhuitou GC auch die Top 10 noch klar in Reichweite.

Mit zwei 500.000 Dollar Highlights in China stimmen sich Max Steinlechner und Lukas Nemecz für das Grand Final der Hotelplanner Tour ein. Die Hainan Open wird auch heuer auf der chinesischen Urlaubsinsel Hainan ausgetragen. In Sanya wollen die beiden Österreicher ihre Ausgangsposition im Tourkarten-Race verbessern, wobei Max ja bereits fix mit der ersten Liga im kommenden Golfjahr planen darf.

Schon am Par 5 der 2 findet Lukas Nemecz das erste Birdie und findet so – anders als bei vielen Turnieren zuvor – sofort bestens ins Geschehen. Auch danach hat der Steirer vorerst alles soweit im Griff, bis er sich auf der 7 schließlich auch das erste Bogey einfängt. Zwar drückt er sein Score postwendend am Par 3 danach wieder unter Par, kommt jedoch nach weiterem Fehler auf der 9 „nur“ am Ausgangspunkt in der 10. Teebox an.

Den kleinen Rückschlag steckt er aber gut weg und drückt die Runde einem roten Doppelpack auf der 12 und dem Par 5 der 13 rasch sehenswert weiter in die richtige Richtung. Wieder erwischt es ihn dann jedoch kurz danach auf der 15, womit er sich nur eben so noch unter Par hält. Zum Abschluss geht sich dann aber auch am Par 5 der 18 noch ein Erfolgserlebnis aus, womit er immerhin die 70 (-2) zu Papier bringt und als 25. mit nur zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 übernachtet.

Steinlechner nur knapp hinter Nemecz

Mit einem Birdie auf der 10 findet Max Steinlechner zwar perfekt ins Geschehen, findet sich jedoch schon auf der 11 bei Level Par wieder. Die farbenfrohe Phase hält zunächst auch weiterhin an, denn sofort drückt er sein Score erneut unter Par, nur um prompt am Par 5 der 13 wieder am Ausgangspunkt anzukommen. Nachdem es sich dann auf der 15 sogar ein Doppelbogey bequem macht, steht er trotz eines dritten Birdies am Par 5 der 18 nur bei 1 über Par auf der 1.

Auf den Frontnine präsentiert er sich dann deutlich sicherer, denn nach einer kleinen Parserie, lässt die 4 das nächste Birdie springen, womit er sein Score wieder auf Level Par zurechtrückt. Zum Abschluss findet er dann schließlich auf der 9 noch einen roten Eintrag, womit er auch die Runde noch in den Minusbereich drückt. Mit der 71 (-1) hat der Schladming-Champion zwar mit den Spitzenrängen noch nichts zu tun, bringt sich aber als 39. immerhin souverän auf Cut-Kurs.

Pedro Figueiredo (POR) und Jan Schneider (GER) teilen sich nach 65er (-7) Runden die Führungsrolle.

Leaderboard Hainan Open