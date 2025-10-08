Europa-Finale in Madrid

Matthias Schwab und Bernd Wiesberger bekommen bei der Open de Espana die drittletzte Chance im heurigen Jahr für die Tourkarte.

Der Fight von Matthias Schwab und Bernd Wiesberger um die Tourkarte geht bei der Open de Espana in die drittletzte Runde. Zugleich markiert das Turnier in Villa de Madrid das Europafinale der heurigen DP World Tour Saison, bevor es noch zweimal nach Asien geht. Schwab hat sich zuletzt in St. Andrews mit einem guten Mittelfeldplatz eine ganz wichtige Moralinjektion geholt. Trotz widrigster Bedingungen spulte der Schladminger drei konstante Runden ab und bewies damit, dass er wieder wettbewerbsfähig auf Europas höchstem Golflevel ist. Für den Kampf um die Tourkarte brachte Schottland punktemäßig dagegen wenig: weiterhin muss Schwab ein Top 3-Finish oder zwei Top 5 in den kommenden Wochen stemmen um sein Spielrecht auf der DP World Tour zu verteidigen.

Bernd Wiesberger blieb dagegen in St. Andrews außerhalb der Top 60, nachdem er mit den schottischen Linksgrüns überhaupt nicht zurecht kam. Dafür ist die Ausgangsposition für den aktuell 133. im Race to Dubai deutlich besser. Auf die kritischen Top 115 fehlen nur 100 Punkte, was mit einer starken Woche locker aufzuholen wäre. Dennoch haperte es heuer genau daran: nicht ein einziges Mal konnte der Routinier, der in dieser Woche seinen 40. Geburtstag feiert, über ein Top 10-Ergebnis jubeln.

Die Open de Espana wartet auch heuer mit einem starken Feld auf, das durch Jon Rahm und Sergio Garcia noch einmal aufgewertet wird.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live von der Open de Espana

