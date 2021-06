Am Vormarsch

CHALLENGE DE CADIZ – 2. RUNDE: Lukas Nemecz marschiert am Freitag im Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri mit einer 69 deutlich nach vor und bringt sich vor dem Wochenende gut in Position. Auch Timon Baltl stemmt in Cadiz den Cut. Martin Wiegele bleibt einmal mehr heuer auf der Strecke.

Lukas Nemecz und Timon Baltl fanden bei der ersten Umrundung zwar einige Birdies, kamen mit zu hoher Fehlerquote aber über Par-Runden nicht hinaus. Damit liegen die beiden Steirer zwar auf Cutkurs, Raum für Fehler haben sie vor den zweiten 18 Bahnen jedoch keinen. Martin Wiegele ist weiterhin in dieser Saison auf der Suche nach der Leichtigkeit, denn nach einer 77 (+5) zum Auftakt ist der Cut wohl nur noch mit einer knallroten zweiten Runde zu bewerkstelligen.

Lukas Nemecz beginnt den Freitag sehr sicher und krallt sich am Par 5 der 13 das erste Birdie, das er jedoch auch recht rasch am Par 3 der 15 wieder verspielt. Zumindest übersteht er den schwierigen Stretch der Löcher 16 bis 18 und biegt so bei Even Par auf die vordere Platzhälfte ab. Dort erhöht er die Schlagzahl dann enorm, denn mit gleich vier weiteren Birdies kann er sich ein zweites Bogey locker erlauben um schließlich mit der 69 (-3) sogar als 25. in vielversprechender Position ins Wochenende zu cutten.

“Die Ausgangslage ist recht okay. Mit einem sehr guten Wochenende geht sich sicher was aus. Das Spiel an sich war ziemlich gut heute. Ich hab sehr gut gedrived und mir dann viele Chancen erarbeiten können. Generell hat sich das Spiel sehr gut angefühlt und mit einem heißen Putter trau ich mir noch einiges zu hier”, blickt Lukas durchwegs optimistisch auf die kommenden beiden Runden.

Knapp aber doch

Timon Baltl stolpert mit einem Bogey mehr schlecht als recht in den Tag, feuert aber immerhin am Par 5 danach zurück und krallt sich so rasch den Ausgleich, der ihn auch über der gezogenen Linie hält. Da ihm mit der 8 jedoch ausgerechnet die zweite lange Bahn einen weiteren Schlag kostet, kommt er nur knapp hinter der gezogenen Linie auf den zweiten Neun an. Ein Birdiedoppelschlag auf der 14 und der 15 katapultiert ihn dann wieder in Richtung Wochenende, allerdings muss er nach einem abschließenden Fehler auf der 18 und der zweiten 72 (Par) einige Zeit zittern, hat am Ende aber die Gewissheit, dass es als 58. “on the number” fürs Wochenende reicht.

Martin Wiegele findet auch am Freitag keinen wirklich gewinnbringenden Rhythmus und häuft weitere Fehler an, die am Ende in der 76 (+4) münden, womit er als 142. deutlich im Cut scheitert. Kristof Ulenaers (BEL) geht bei gesamt 14 unter Par als Leader in den Moving Day.

Leaderboard Challenge de Cadiz