Leichtigkeit verloren

SCANDINAVIAN MIXED – FINAL: Christine Wolf kann auch am Wochenende nicht mehr an ihre fantastische Auftaktrunde anknüpfen und wird mit zwei Runden über Par im Vallda G&CC noch bis ins Mittelfeld zurückgereicht.

Christine Wolf konnte am Freitag schon nicht mehr an die starke Auftaktperformance anknüpfen, doch selbst mit einem unterkühlten Putter ging sich zumindest noch eine 72 (Par) aus, die sie immerhin in guter Position ins Wochenende cutten ließ. Am Moving Day hofft sie beim kosanktionierten Event von European Tour und Ladies European Tour nun eigentlich, dass sich der 14. Schläger im Bag wieder erwärmt, so richtig aufgehen soll dieser Wunsch aber nicht.

Die Tirolerin hat am Samstag zunächst wieder etwas Schwierigkeiten sich richtig zurecht zu finden und tritt sich schon auf der 2 ein frühes Bogey ein. Dieses weckt sie aber sichtlich so richtig auf, denn mit drei Birdies danach pusht sie sich sogar unter die besten 5, ehe sie auf der 7 den zweiten Fehler verdauen muss, was sie nur im leicht geröteten Bereich die Backnine in Angriff nehmen lässt.

Auf den Backnine wird es noch unangenehmer, denn ein Bogeydoppelpack auf der 11 und der 12 brummt ihr sogar ein Plus als Vorzeichen auf. Dieses wird sie dank eines Par 5 Birdies auf der 16 zwar kurzfristig wieder los, tritt sich gleich danach aber noch einen Fehler an und muss sich so am Ende mit der 73 (+1) anfreunden, womit sie angesichts gedämpfterer Scores aber ihre Platzierung in Verfolgerposition der Top 10 in etwa hält.

Schock gleich zu Beginn

Die letzte Umrundung beginnt dann gleich mit einem wahren Schock, denn die Tirolerin tritt sich auf der 1 sogar ein Doppelbogey ein und rutscht damit weit zurück. Chrissie reagiert aber gut, stabilisiert ihr Spiel prompt und kann dank eines Birdiedoppelpacks auf der 4 und der 5 ihr Score recht schnell wieder ausgleichen.

Auf der 10 dreht sie ihr Score dann sogar in den Minusbereich und bringt sich so noch einmal an die lukrativen Ränge heran, mit einem Bogey auf der 12 und einer weiteren Doublette gleich danach macht sie sich aber endgültig das erhoffte Topergebnis zunichte. Am Ende steht sie nur mit der 74 (+2) wieder im Clubhaus und muss sich so mit einem doch etwas enttäuschenden 37. Platz zufrieden geben.

“Es war am Wochenende echt zach. Ich glaub der Putter hat sich am Donnerstag richtiggehend verausgabt. Heute hab ich dann noch zwei Drives weggeschossen, das rächt sich dann halt gleich mit Doppelbogeys. Aber ansonsten war es eine echt coole Woche”, so Christine Wolf, die nach den anstrengenden letzten Wochen nun zumindest ein paar Tage Regeneration am Zettel ganz oben stehen hat, nach dem Turnier.

Jonathan Caldwell (NIR) sichert sich schlussendlich mit einer 64 (-8) und bei gesamt 17 unter Par den Sieg mit einem Schlag Vorsprung auf Adrian Otaegui (ESP).

Leaderboard Scandinavian Mixed

>> SKY überträgt Live und in HD vom Scandinavian Mixed.