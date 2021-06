Auf dem richtigen Weg

CZECH CHALLENGE – 3. RUNDE: Lukas Nemecz macht am Samstag mit einer 68 Ränge gut und hat so sogar noch Außenseiterchancen auf ein Topergebnis. Niklas Regner bleibt im Golf & Spa Kunětická Hora mit einer 71 etwas stecken.

Lukas Nemecz biss am Freitag einmal mehr die Zähne zusammen und ließ sich am Weg zur 67 (-5) vom Hexenschuss im Schulterblatt nicht unterkriegen. Laut eigener Aussage wird es aber von Tag zu Tag besser, was ihn klarerweise sehr positiv dem Wochenende entgegenblicken lässt.

Am Moving Day sammelt er dann gleich am Par 5 der 11, seiner zweiten Bahn, ein schnelles Birdie auf und taucht so fast von Beginn an in den Minusbereich ab. Anknüpfen kann er an das rasche Erfolgserlebnis jedoch nicht, da er allerdings auch keine Fehler verzeichnen muss, kommt er immerhin im zartrosa Bereich auf der 1 an.

Dort baut er sein Tagesergebnis dann mit dem zweiten Birdie weiter aus, ehe er sich auf der 3 auch das erste und einzige Bogey eintritt. Wie schon am Vortag setzt er aber erneut zu einem super Finish an und knallt von der 5 bis zur 7 gleich drei Birdies in Folge auf die Scorecard, was ihm schließlich die 68 (-4) ermöglicht, die ihm als 26. auch noch Außenseiterchancen auf ein Topergebnis einräumt.

“Schulter und Nacken waren heute ziemlich gut, das ist auch nicht der erste Hexenschuss in der Gegend in den letzten Jahren. So gut wie diesmal ist es aber noch nie geheilt, also kein Grund für Ausreden. Es war in allen Bereich ein solider Golftag heute. Zum Glück bin ich wieder geduldig geblieben und konnte gegen Ende ein paar Birdies machen. Das Putten funktioniert endlcih wieder ganz gut und das nimmt dann auch Druck aus dem langen Spiel raus, was einen ein wenige befreiter spielen lässt”, fasst Lukas den Moving Day zusammen.

Etwas zurückgerutscht

Niklas Regner lässt gleich bei seinem Profidebüt auf der Challenge Tour sein Potenzial aufblitzen, denn mit einer fehlerfreien 67 (-5) marschierte der junge Steirer absolut sehenswert ins Wochenende und hat vor dem Moving Day sogar die Spitzenplätze breit vor sich aufgefächert.

Gleich auf der 2 knüpft Niklas dann am Samstag an die starke zweite Runde an und pusht sich mit einem Par 5 Birdie rasch in die richtige Richtung. Nach 20 fehlerlosen Löchern brummt ihm allerdings gleich danach die 3 den scoretechnischen Ausgleich auf, wovon er sich jedoch kaum beeindrucken lässt. Erneut erweist sich dann mti der 7 eine lange Bahn als gewinnbringend, doch wieder rutscht er prompt auf den Ausgangspunkt zurück.

Trotzig versenkt er aber auf der 9 den fälligen Birdieputt und hält so zur Halbzeit in etwa seine Platzierung im Klassement. So richtig ins Rollen bringt ihn dies jedoch noch nicht und nach einem Par 5 Bogey auf der 16 benötigt er danach am Par 3 sogar noch ein Birdie um schließlich zumindest die zartrosa 71 (-1) unterschreiben zu können. Den angepeilten Top 10 – Niklas könnte damit auch kommende Woche auf der Challenge Tour aufteen – kommt er mit dem Abrutschen auf Rang 32 so aber naturgemäß nicht näher.

Kristian Krogh Johannessen (NOR) geht nach der 66 (-6) und bei gesamt 15 unter Par als Führender auf die letzten 18 Löcher.

Leaderboard Czech Challenge