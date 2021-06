Chrissie wieder top

JABRA LADIES OPEN – FINAL: Christine Wolf hebt sich im Evian Resort mit einer 67 das beste für den Finaltag auf und fährt so ihr bereits zweites Topergebnis in Folge ein. Auch Sarah Schober gelingt mit der 70 ihre erste Runde unter Par, womit sie noch ins solide Mittelfeld nach vor marschiert.

Christine Wolf zeigte sich auch am Freitag in Spiellaune und notierte am majorerprobten Kurs in Frankreich eine 72, was ihr mit einer starken Finalrunde sogar die Chance auf ein Topergebnis offen hält. Sarah Schober haderte vor allem mit ihrem Putter, der das stabile lange Spiel nicht wirklich in Zählbares ummünzen konnte. Immerhin stemmte die Steirerin aber locker den Cut und hofft nun noch auf eine gute Finalrunde.

Christine Wolf sammelt schon früh auf der 3 ein Birdie auf und kann so die Lücke zu den Toprängen rasch verkleinern. Zwar brummt ihr das Par 3 der 5 dann erneut ein Bogey auf, die Tirolerin zeigt aber die eindeutig richtige Reaktion und antwortet mit zwei Birdies, womit sie zur Halbzeit bereits klar an den besten 10 dran ist.

Diese knackt sie dann endgültig mit dem nächsten Erfolgserlebnis auf der 11 und verdaut selbst ein Bogey auf der 13 ohne Schwierigkeiten, wie zwei weitere späte Schlaggewinne auf der 16 und der 18 zeigen. Schlussendlich unterschreibt sie so die 67 (-4) und fährt mit Rang 6 ihr bereits zweites Topergebnis in Folge ein.

“Heute war es richtig gut. Ich hab oft nah zu den Fahnen geschossen und etliche Chancen auch verwerten können. Mit der Finalrunde heute bin ich echt happy”, bilanziert Christine Wolf klarerweise mehr als zufrieden.

Plätze gutgemacht

Sarah hat zunächst auch am Finaltag wieder mit Schwierigkeiten zu kämpfen und liegt nach einem kunterbunten Start mit drei Bogeys und einem zwischenzeitlichen Birdie schon früh deutlich im Plusbereich. In Folge stabilisiert sie jedoch ihr Spiel und nimmt bis zur 15 noch zwei weitere Birdies mit, womit sie nach zehn gespielten Löchern ihr Score wieder auf Anfang stellt.

Die stabile Phase kann sie schließlich bis zum Ende durchziehen und nimmt darüber hinaus vom Par 3 der 2 noch ein weiteres Birdie mit, was ihr schlussendlich mit der 70 (-1) ihre erste rote Runde der Woche einbringt und ihr auch im Klassement noch einen sehenswerten Vormarsch bis auf Rang 29 ermöglicht.

Nach dem Turnier meint sie: “Es war heute ein bisschen besser. Der Score war okay, aber ganz zufrieden bin ich noch nicht. Es waren einfach wieder zwei, drei Fehler dabei die nicht hätten sein sollen. Ich habs aber definitiv heute gut zusammengehalten, auch weil der Start jetzt nicht so prickelnd war. Es tendiert auf jeden Fall in die richtige Richtung und das gibt auch Auftrieb für kommende Woche in Schweden.”

Die erst 17-jährige Pia Babnik (SLO) setzt sich im Stechen gegen Titelverteidigerin Annabel Dimmock (ENG) durch und gewinnt bei gesamt 4 unter Par. Damit erkämpft sich Sloweniens Supertalent Startplätze gleich für zwei Majors, das Evian Championship sowie die Womens British Open und sichert sich die LET-Tourkarte für zwei Jahre.

Leaderboard Jabra Ladies Open