Die Hexe besiegt

CZECH CHALLENGE – FINAL: Lukas Nemecz kann am Finaltag trotz Hexenschuss die dritte rote Runde in Folge notieren und verlässt den Golf & Spa Kunětická Hora mit einem vorderen Mittelfeldplatz. Niklas Regner verpasst zwar das angepeilte Topergebnis, legt in Tschechien aber ein absolut sehenswertes Profidebüt hin.

Lukas Nemecz präsentierte sich trotz Hexenschuss im rechten Schulterblatt auch am Moving Day wieder in Birdielaune und machte mit der 68 (-4) einige Ränge gut. Bei vier Schlägen Rückstand auf die Spitzenplätze scheint selbst ein Topergebnis mit einer richtig guten Schlussrunde noch im Bereich des Möglichen zu liegen.

Der Sonntag beginnt zwar mit einem Birdie bestens udn selbst auf ein recht zeitnahes Bogey weiß er prompt die richtige Antwort, nach einem par 3 Bogey auf der 8 kommt er jedoch nur bei Level Par auf den Backnine an, was ihn im Klassement nicht nach vor kommen lässt.

Nach dem Turn allerdings lässt er die Fehler dann weg und sammelt parallel dazu noch zwei weitere Birdies auf. Schlussendlich marschiert er so mit der 70 (-2) über die Ziellinie, tritt damit jedoch regelrecht auf der Stelle und beendet das Turnier als 24. im vorderen Mittelfeld.

Nach dem tschechischen Challenger meint er: “Angesichts der Tatsache, dass ich am Dienstag um 22 Uhr gedacht habe, dass ich nicht mal den Schläger schwingen werde können, wars eine gute Woche. Insgesamt waren die letzten drei Runden recht solide in allen Bereichen. Heute hab ich zwar ein wenig etwas liegengelassen, aber trotzdem viel besser geputtet als bei den ersten Turnieren heuer.”

Starkes Profidebüt

Niklas Regner konnte am Samstag nicht mehr ganz an die bärenstarke zweite Runde anknüpfen und rutschte mit einer 71 (-1) etwas zurück. Dennoch kann sich der 22-jährige mit seinem bisherigen Profidebüt durchwegs zufrieden zeigen, wenngleich die angepeilten Top 10 – Niklas könnte so auch kommende Woche auf der Challenge Tour aufteen – doch bereits etwas in die Ferne gerückt sind.

Dass er seine Ziele aber verbissen verfolgt macht er am Sonntag dann von Beginn an klar. Gleich das Par 5 der 11 lässt das erste Birdie springen, was sozusagen eine Ouvertüre zu richtig starken Backnine darstellt, denn mit einem Par 3 Birdie auf der 13 und einem roten Doppelpack auf der 15 und der 16 dockt er bereits zur Halbzeit wieder an den Spitzenrängen an.

Der gewinnbringende Schwung geht rund um den Turn jedoch verloren, denn auf den ersten neun Löchern läuft er nicht nur vergeblich einem weiteren Erfolgserlebnis hinterher, sondern muss außerdem auch einen Bogeydoppelpack einstecken, was schließlich “nur” die 70 (-2) ermöglicht und ihm als 29. nur einen minimalen Vorstoß im Klassement mehr ermöglicht, was allerdings nicht über ein absolut gelungenes Debüt als Professional hinwegtäuscht.

“Es war alles in allem ein ziemlich solides Turnier. Für mehr als Rang 29 hats leider nicht gereicht, da die Annäherungen etwas zu weit weg waren, was sich auch in der Birdiequote niedergeschlagen hat. Mein nächster Start ist übernächste Woche in Spanien wieder auf der Challenge Tour. Da werde ich auch erstmals einen Caddie mitnehmen, vermutlich Paul Kamml, worauf ich mich schon riesig freue”, so Niklas Regner nach seinem ersten Challenger als Pro.

Santiago Tarrio (ESP) setzt sich im Stechen am vierten Extraloch gegen Julien Brun (FRA) und Kristian Krogh Johannessen (NOR) durch und sichert sich bei gesamt 17 unter Par den Sieg.

Leaderboard Czech Challenge