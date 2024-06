Baltl makellos

Timon Baltl zieht mit zwei fehlerlosen 67er Runden bei der Kaskada Challenge in den Top 10 ins Wochenende ein. Niklas Regner findet im Golf Resort Kaskada an beiden Spieltagen keinen Rhythmus und scheitert klar und deutlich am Cut.

Erneut kommen Niklas Regner und Timon Baltl nur mit einer Wildcard zu einem Einsatz auf der Challenge Tour. Immerhin ist die Anreise zur Kaskada Golf Challenge im gleichnamigen Brünner Golfresort nicht allzu weit. Langsam wird es auch Zeit für die Österreicher in Europas Nachwuchsliga einen Gang hochzuschalten. Regner rangiert aktuell als unser Bester nur auf Position 166 und für Baltl ist es überhaupt sein Saisondebüt.

Mit anfänglichen Pars findet Timon Baltl durchwegs souverän in seinen ersten Challenger des Jahres und intensiviert schließlich auf der 6 und der 7 mit einem Birdiedoppelpack erstmals sehenswert das Tempo, was ihn bis an die Top 10 heranbringt. Zu Beginn der hinteren Platzhälfte holt er sich dann bereits Birdie Nummer 3 ab, zieht das starke Spiel souverän durch und belohnt sich für den starken Erstrundenauftritt auf der 17 mit noch einem Schlaggewinn, was ihn nach der makellosen 67 (-4) klar in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen einreiht.

Von Beginn an macht Timon am Freitag Nachmittag dort weiter wo er am Donnerstag aufgehört hat, denn gleich die 10 lässt ein anfängliches Birdie springen und da er sich vom Par 5 der 15 und der 18 bei weiterhin fehlerfreiem Auftritt die nächsten roten Einträge krallt, knackt er bereits zur Halbzeit der Runde die Top 10. Auf den vorderen Neun hat er dann zwar einigermaßen mit Leerlauf zu kämpfen, lässt jedoch weiterhin rein gar nichts anbrennen und marschiert schließlich dank eines abschließenden Birdies mit der bereits zweiten 67 (-4) zum Recording, was ihn als 7. aus den Toprängen ins Wochenende cutten lässt.

Regner scheitert klar am Cut

Nach drei Pars zu Beginn rollt bei Niklas Regner zwar auf der 4 der erste Birdieputt ins Ziel, richtig lange kann er sich darüber jedoch nicht freuen, da ihm direkt danach die 5 auch das erste Bogey umhängt. Kurz vor dem Turn erwischt es den 25-jährigen dann richtig hart, denn nach einer 9 am Par 5 der 9 biegt er sogar nur bei 4 über Par auf die Backnine ab. Dort zerfällt sein Spiel dann regelrecht in alle Einzelteile, denn nach zahlreichen weiteren Fehlern unterschreibt er am Ende sogar nur eine 80 (+9) und hat damit wohl bereits nach den ersten 18 Löchern nur noch theoretische Chancen auf den Cut.

Niklas findet auch am zweiten Spieltag keinen wirklich brauchbaren Rhythmus und rutscht bei nur einem Birdie mit Doppelbogey und Bogey schon auf den Backnine noch weiter zurück. Die vorderen Neun verlaufen dann zwar deutlich ruhiger, mehr als die 74 (+3) geht sich aber nicht aus, womit er klar und deutlich am Cut scheitert. Jannik De Bruyn (GER) biegt nach der 66 (-5) und bei gesamt 13 unter Par als Leader in den Moving Day ab.

Leaderboard Kaskada Challenge