Bestens abgeliefert

Lukas Nemecz liefert womöglich gerade zur richtigen Zeit bestens ab, denn mit einer knallroten 65 (-7) bringt er sich bei den Hangzhou Open nicht nur in hervorragende Verfolgerposition, sondern auch auf guten Kurs zur angepeilten DP World Tour Tourcard. Max Steinlechner bringt sich im Hangzhou West Lake Golf Club zwar auf den richtigen Cut-Weg, hat aber mit einer deutlich zu hohen Fehlerqote zu kämpfen.

Max Steinlechner zählt auch bei der Hangzhou Open zum absoluten Favoritenkreis, nachdem er sich zuletzt in Hainan erst im Stechen geschlagen geben musste. Mit der Leichtigkeit des Seins kann der Innsbrucker auch im Westlake GC voll attackieren, mit der Tourkarte für 2026 bereits fix in der Tasche. Lukas Nemecz hat wenigstens sein Ticket für das Grand Final bereits sicher, wird für die Tourkarte aber noch einige Punkte nachlegen müssen.

Nach dem knapp verpassten Cut der Vorwoche, startet Lukas regelrecht mit dem Messer zwischen den Zähnen, denn gleich auf den ersten beiden Bahnen schnappt er sich am Nachmittag die ersten Birdies und da sich auch auf der 5 ein Erfolgserlebnis ausgeht, zieht der Steirer schon früh in eine gewinnbringende Leaderboardregion. Ein Bogey auf der 6 bremst den Schwung zwar ein wenig ein, mit gleich noch zwei weiteren Birdies am Par 5 der 8 und der 9, steht er aber sogar bei 4 unter Par in der 10. Teebox.

Zunächst geht er es dann ein wenig ruhiger an, bis er sich mit dem nächsten roten Eintrag auf der 14 selbst wieder die gesuchte Initialzündung gibt. Im Finish nisten sich dann gleich noch zwei weitere kleine Vögelchen ein, was ihn am Ende sogar mit der knallroten 65 (-7) zum Recording marschieren lässt. Damit reiht er sich auch auf dem hervorragenden 3. Rang ein, hätte bei nur zwei Schlägen Rückstand auf Spitzenreiter Victor Pastor (ESP) auch den Sieg noch glasklar im Blickfeld und würde sich darüber hinaus nach derzeitigem Stand der Dinge auch wieder auf Kurs zu einer DP World Tour Tourcard bringen.

Steinlechner mit abwechslungsreichem Auftakt

Dank eines schnellen Par 5 Birdies auf der 2 gelingt Max Steinlechner der Startnach Maß, allerdings rutscht der Tiroler schon am darauffolgenden Par 3 mit dem ersten Bogey wieder zurück. Nachdem sich dann auch auf der 5 nur ein Bogey ausgeht, benötigt der 25-jährige auch auf der zweiten langen Bahn der Frontnine ein Erfolgserlebnis um zumindest sein Score wieder ausgleichen zu können. Doch auch das bringt noch nicht die gesuchte Stabilität, wie ein weiterer Schlagverlust auf der 9 unangenehm untermauert.

Die farbenfrohe Performance geht auch auf den hinteren Neun unverändert weiter, denn nach dem sofortigen Ausgleich am Par 5 der 10, drückt er sein Score am Par 3 der 13 dann sogar wieder unter Par, nur um prompt wieder auf den Ausgangspunkt zurückzurutschen. Das Highlight der Runde folgt dann aber kurz vor Ende am Par 5 der 17, da er sogar den Adler landen lässt. Doch selbst diesem fällt auf der 18 dann noch ein Ei aus dem Nest, weshalb er sich am Ende des Tages trotz gleich vier Birdies und einem Eagle nur mit der 71 (-1) anfreunden muss. Damit bringt er sich zwar auf Cut-Kurs, reiht sich vorerst aber nur auf Rang 53 ein.

Leaderboard Hangzhou Open