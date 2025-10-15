Schicksalstage in Asien

Bei den letzten regulären DP World Tour-Events in Indien und Korea entscheidet sich für Bernd Wiesberger und Matthias Schwab alles zum Thema Tourkarte.

In Indien und Korea entscheidet sich endgültig das Tourkartenschicksal 2026 für Bernd Wiesberger und Matthias Schwab. Der Burgenländer konnte in Madrid zumindest mal genug Punkte für eine Conditional Card (Kategorie 19) sammeln. Als 122. fehlen im Race to Dubai aber noch gut 80 bis 100 Punkte auf das volle Spielrecht für das neue Golfjahr, die in etwa mit einem 10. Platz in Indien oder Korea zu holen wären.

Für Matthias Schwab ist die Situation dagegen deutlich verschärft. Der aktuell 178. im Race to Dubai müsste noch jene Punkte aufstocken, die ein Top 3-Finish in Delhi liefern würden. Zusätzlich wird der Steirer aktuell nur als 6. Reserve für Korea geführt. Über ein Top 5-Ergebnis in Delhi könnte er ebenfalls einen Startplatz für das letzte reguläre Turnier des Saison in Südkorea fix buchen.

Mehr Spielglück beim zweiten Delhi-Stopp?

Die Indian Championship ist bereits der zweite Stopp der DP World Tour im heurigen Jahr nach der Indian Open im März, wo Bernd krankheitsbedingt aufgeben musste und Matthias den Cut verpasste. Diesmal wird im historischen Delhi Golf Club gespielt. Das 4 Millionen Dollar-Event lockt zudem ein absolutes Weltklassefeld an, mit Ryder Cup Stars wie Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Viktor Hovland, Shane Lowry oder den US-Boys Ben Griffin und Brian Harman, womit die Trauben für Österreichs DP World Tour-Duo noch ein wenig höher hängen werden.

SKY überträgt live an allen vier Spieltagen von der India Championship

