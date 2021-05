Einzelkämpfer: Timon

RANGE SERVANT CHALLENGE – 2. RUNDE: Timon Baltl stemmt, beim von einer langen Gewitterverzögerung geprägten Challenger in Malmö, als einziger Österreicher den Cut. Alexander Kopp und Lukas Nemecz bleiben im Hinton GC nach zu geringer Birdiequote und zu vielen Fehlern bereits am Freitag auf der Strecke.

Nach den ersten drei Turnieren der neuen Challenge Tour-Saison sucht man noch vergeblich nach Österreichern in der neuen Saisonwertung, nachdem Wiegele und Lipold in Südafrika eine dreifache Nullnummer ablieferten. Mit “neuer Besetzung”, Lukas Nemecz, Alexander Kopp und Timon Baltl hoffen die Golffans auf mehr Erfolg bei ersten Europastopp der Challenge Tour. Im schwedischen Malmö geht es um 200.000 Euro Preisgeld, wobei die Range Servant Swedish Challenge zum ersten Mal im Hinton Golfclub ausgetragen wird.

Ohnehin erst am Nachmittag eingeteilt müssen sich die drei Österreicher zum Auftakt am Donnerstag sogar noch drei Stunden länger gedulden, da gleich in den Morgenstunden ein Gewitter mit Starkregen über der Anlage niedergeht. Erst um 17:00 Uhr nehmen Lukas Nemecz und Timon Baltl ihre ersten Runden in Angriff und während Timon rasch Birdies aufsammelt und mit fehlerlosen Frontnine und vier Birdies bereits die Top 10 knackt, findet Lukas keinen wirklichen Rhythmus und liegt bereits zur Halbzeit seiner Auftaktrunde deutlich zurück.

Alexander Kopp geht nur Minuten nach seinen Landsmännern auf die Auftaktrunde und weiß auf zwei Bogeys noch auf den Backnine die passenden Antworten. Timon Baltl schwebt derweil weiter auf der Birdiewelle und marschiert mit den Birdies 5 und 6 bereits unter die Top 5 nach vor. Die letzten Bahnen müssen Österreichs Vertreter jedoch am Freitag beenden, da die einfallende Dunkelheit ein Weiterspielen unmöglich macht. Während Timon Baltl mit nur einem Schlag Rückstand auf die Spitze übernachtet, müssen Alexander Kopp und Lukas Nemecz am Freitag eine deutliche Steigerung realisieren um nicht bereits am Cut zu scheitern.

Bei der Fortsetzung lässt Timon schließlich nichts mehr anbrennen und unterschreibt nach sieben Birdies und nur einem Bogey die 66 (-6), die ihn aus dem absoluten Spitzenfeld in die zweite Runde starten lässt. Lukas Nemecz und Alexander Kopp kämpfen sich in den Morgenstunden zumindest noch zur 72 (Par), was den Weg in Richtung Wochenende etwas verkürzt, zulegen werden beide jedoch zwingend müssen. Bereits in wenigen Minuten nehmen alle drei Österreicher bereits Runde 2 in Angriff.

An den Top 10 dran

Um 09:30 MEZ macht Timon Baltl dann genau dort weiter wo er zuvor aufgehört hat und sackt auf der 1 gleich das nächste Birdie ein. Danach allerdings enden die Parallelen zum Leidwesen des 26-jährigen jedoch, wie ein Bogey-Doppelpack unterstreicht. Alexander Kopp pirscht sich nur Minuten nach seinem Landsmann mit zwei Birdies immer näher an die Cutmarke heran, allerdings dämpft ein Bogey auf der 9 etwas den Vortrieb. Lukas Nemecz findet erneut keinen echten Rhythmus und brummt sich erneut Fehler auf.

Timon krallt sich nach seinem Bogey-Fauxpas aber einen sehenswerten Eagle am Par 4 der 7 und bleibt nach dem Turn mit zwei Birdies und zwei Bogeys scoremäßig sehr neutral unterwegs. Mit der 71 (-1) cuttet der junge Steirer so schließlich als in etwa 16. in durchaus ansprechender Position ins Wochenende. Alexander Kopp muss gegen Ende mehr Risiko nehmen um die Cutlinie noch überspringen zu können, tritt sich auf Grund dessen jedoch noch zwei Bogeys ein und verpasst schließlich mit der zweiten 72 (Par) und als 109. klar den Cut. Noch deutlicher erwischt es Lukas Nemecz, der am Weg zur 73 (+1) als 125. nie in die Nähe der Cutregion kam.

Leaderboard Range Servant Challenge