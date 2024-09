Fehlerlos im Spitzenfeld

Max Steinlechner packt zum Auftakt der Big Green Egg German Challenge eine fehlerlose 68 (-4) aus und mischt damit im Spitzenfeld mit. Auch Timon Baltl bringt sich im Wittelsbacher GC auf Cutkurs. Regner und Lechner liegen abgeschlagen zurück.

Max Steinlechner verpasste bei der Rosa Challenge Tour nur knapp ein Topergebnis und klopft als 61. auf der Road to Mallorca weiter deutlich hörbar um einen Platz beim Tourfinale an. Bei der Big Green Egg German Challenge im bayrischen Neuburg an der Donau hofft der Tiroler zudem auf ein wenig Heimvorteil, genauso wie Timon Baltl, Niklas Regner sowie Max Lechner.

Baltl und Regner kamen zuletzt trotz vollem Einsatz und phasenweise gutem Spiel noch nicht näher zu einer brauchbaren Kategorie auf der Challenge Tour. Regner spritzt für den Start in Bayern sogar seine Startchance bei der Stage 1 der Tourschool, ein Gamble, das nur aufgeht, sollte er sich mit den Top 90 der Challenge Tour für die Stage 2 qualifizieren, wovon er als aktuell 226. noch meilenweit entfernt ist.

Max Steinlechner ist als einziger des österreichischen Quartetts am Donnerstag erst am Nachmittag unterwegs und startet auf den Backnine mit einer langen Parserie zwar durchaus souverän, läuft so jedoch einem ersten Erfolgserlebnis die gesamte hintere Platzhälfte über vergeblich hinterher. Erst auf der 3 findet er schließlich das erste Birdie und gibt sich damit richtiggehend die Initialzündung, denn mit gleich noch drei weiteren roten Einträgen pusht er sich sogar zu einer 68 (-4) und mischt nach der fehlerlosen Performance als 8. im Spitzenfeld mit.

Auch Baltl auf Cutkurs

Mit einem frühen Par 3 Bogey beginnt der erste Arbeitstag für Timon Baltl nicht wirklich nach Maß. Zwar drückt er sein Score danach mit zwei Birdies in den roten Bereich, tritt sich aber kurz vor dem Turn ausgerechnet am Par 5 der 18 auch den zweiten Schlagverlust ein. Mit dem nächsten Fehler auf der 3 wird es dann sogar noch deutlich unangenehmer. Als bereits alles auf einen Auftakt knapp über Par hindeutet, rollt er schließlich auf der 9 noch den Birdieputt ins Ziel und startet so zumindest mit einer 72 (Par), womit er sich als 49. auch auf Cutkurs bringt.

Niklas Regner häuft einmal mehr heuer mit deutlich zu fehleranfälligem Spiel bereits auf den Backnine etliche Fehler an und kommt trotz zweier Birdies nur bei 3 über Par zum Turn. Das Bild ändert sich auch auf den vorderen Neun nicht wirklich, was am Ende sogar nur in der 78 (+6) mündet und ihm erneut bereits nach der Auftaktrunde als 135. einen gehörigen Rückstand auf die erwartete Cutlinie aufbrummt.

Mit soliden Pars beginnt Max Lechner recht stressfrei, bis er sich auf der 14 sogar ein Doppelbogey eintritt. Immerhin kann sich die Reaktion durchaus sehen lassen, denn mit einem Birdie am darauffolgenden Par 5 kann er rasch zumindest ein wenig gegensteuern. Auf den Frontnine allerdings wird es dann zusehends ungemütlicher, denn trotz dreier weiterer Birdies geht sich nach unter anderem einem weiteren Doppelbogey und sogar einem Schneemann nur die 79 (+7) aus, womit der Cut als 141. bereits in ganz weiter Ferne liegt.

John Axelsen (DEN) legt mit der 64 (-8) den besten Start hin.

Leaderboard Big Green Egg German Challenge