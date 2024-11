Ganz gut im Rennen

Lukas Nemecz kann am Samstag bei der Final Stage der Tourschool in Tarragona zwar zu keiner Zeit an die hervorragende Auftaktrunde anknüpfen, liegt aber auch weiterhin auf Tourkartenkurs. Max Steinlechner kommt mit dem Lakes Course deutlich besser zurecht und macht mit einer 66 (-5) viele Ränge gut.

Nachdem Lukas Nemecz mit einer einigermaßen durchwachsenen DP World Tour Saison den Gang zur Tourschool nicht mehr abwenden konnte, zeigte der Steirer am Freitag zum Auftakt des sechstägigen Marathons dafür eine fantastische Leistung. Am Lakes Course musste er keinen einzigen Fehler notieren und fand parallel dazu gleich neun Birdies. Derart stark musste er am ersten Spieltag nur Felix Mory (FRA) knapp den Vortritt lassen und verschaffte sich sogar bereits einen Puffer von vier Schlägen auf die Tourkartenränge der Top 20 und geteilten. Am Samstag gilt es nun auch am Hills Course den Fuß am Gaspedal zu lassen.

Bei generell gedämpfteren Scores als noch beim Birdiewettschießen am Freitag hat auch Lukas zunächst einige Schwierigkeiten, wie ein frühes Par 5 Bogey auf der 2 unangenehm unterstreicht. Immerhin hat der Steirer sofort die richtige Antwort parat und gleicht schon am darauffolgenden Par 3 sein Tagesergebnis wieder aus. In Folge spult er souverän Pars ab und hält sich so nach den Frontnine weiterhin im Spitzenfeld.

Dank eines Par 3 Birdies auf der 10 festigt er seine Position dann zusätzlich, allerdings geht danach der souveräne Rhythmus doch einigermaßen verloren. Zunächst kann er auf der 15 den Ausgleich nicht mehr abwenden und tritt sich schließlich auf der 17 sogar noch einen Fehler ein. Am Ende leuchtet so nur die 73 (+1) auf, die ihn zwar noch auf Tourkartenkurs hält, den Puffer jedoch ziemlich dahinschmelzen lässt.

Tempo verschärft

Nach dem ganz starken Auftritt in der Zwischenrunde, die Max Steinlechner am Ende sogar für sich entscheiden konnte, wollte es bei der Final Stage am Freitag noch nicht so ganz nach Wunsch laufen. Am Hills Course musste sich der Tiroler mit einer 71 (-1) begnügen, riss so nicht nur bereits vier Schläge Rückstand auf die Tourkartenränge auf, sondern rangiert sogar nur um einen Schlag hinter den Top 65, die nach vier gespielten Runden noch um die DP World Tourkarten kämpfen dürfen. Damit ist klar, dass am Samstag am Lakes Course in Tarragona eine deutliche Steigerung her muss um sich wieder ins Geschäft zu bringen.

Sichtlich liegt Max die Par 71 Wiese auch etwas besser, denn gleich am Par 5 der 2 holt er sich das erste Birdie ab und zeigt auch danach richtig starkes Golf, wofür er sich auf der 5 ein weiteres Mal belohnen kann. Da dann auch die 8 bei weiterhin fehlerlosem Spiel einen roten Eintrag ausspuckt, klettert er nach den Frontnine bereits deutlich im Klassement nach oben.

Zwar muss er dann nach dem Turn auf der 12 auch den ersten Fehler wegstecken, dies gelingt jedoch ohne große Schwierigkeiten, denn schon am Par 3 der 14 rückt er sein Score wieder auf -3 zurecht. Stark nimmt er dann auch noch von beiden späten Par 5 Löchern der 16 und 18 Birdies mit und bringt so schlussendlich die 66 (-5) in trockene Tücher. Damit kann er sich zwar noch nicht auf Tourkartenkurs manövrieren, allerdings kann er damit die Lücke deutlich verkleinern und liegt auch klar auf Cutkurs.

Leaderboard Final Stage