Geduld belohnt

Lukas Nemecz läuft bei den Open de Portugal lange Zeit dem ersten Birdie hinterher, belohnt sich am Ende aber sehenswert für das geduldige Spiel. Auch Max Steinlechner bringt sich trotz Doppelbogeys am Schlussloch im Royal Óbidos Spa & Golf Resort auf Kurs in Richtung Wochenende.

Max Steinlechner hatte in paar Tage lang Zeit das Doppelbogey am Schlussloch in Polen zu verarbeiten, das ihm ein weiteres Topergebnis auf der Challenge Tour vermasselte. Der Tiroler bekommt bei der Open de Portugal ein vorletztes Mal auf europäischem Boden die Chance auf der Road to Mallorca fett zu punkten. Während Max als 7. der Zwischenwertung seine Tourkarte bereits fix hat, muss Lukas Nemecz als aktuell 38. noch das eine oder andere Topergebnis aus dem Ärmel schütteln.

Erst mit einer der letzten Startzeiten nimmt Lukas am Donnerstag Nachmittag das Turnier in Angriff und findet durchwegs solide in den portugiesischen Challenger. Zwar schafft er es auch mit Fortdauer auf den Backnine Schlagverluste zu vermeiden, allerdings läuft er auch die gesamten hinteren neun Bahnen über vergeblich einem Erfolgserlebnis hinterher und kommt so nur mit neun Pars in Folge zum Turn.

Zunächst geht die Suche nach dem ersten Schlaggewinn auch auf den Frontnine unvermittelt weiter, bis er sich am Par 5 der 5 schließlich für das geduldige Spiel erstmals belohnen kann. Mit dem Birdie bringt er sich auch sichtlich richtig auf den Geschmack, denn sofort legt der 36-jährige zwei weitere rote Einträge nach und unterschreibt so am Ende sogar die makellose 68 (-3), womit er als 18. voll in Schlagdistanz zu den Top 10 in den Freitag startet.

Wieder am Schlussloch

Nach zwei anfänglichen Pars kann Max Steinlechner am Par 3 der 3 den ersten Schlagverlust nicht verhindern und findet so nur eher durchwachsen ins Turnier. Immerhin steckt er den Fehler aber gut weg, stabilisiert sein Spiel rasch wieder und grooved sich ab dem Par 5 der 7 sehenswert in den gesuchten Rhythmus. Gleich drei Birdies in Folge bringt der 25-jährige zu Papier und schlägt so immerhin bei 2 unter Par aus der 10. Teebox ab.

Nach dem knallroten Intermezzo geht es der Schladming-Champion zwar etwas gemächlicher an, hat auf den hinteren Neun aber weiterhin alles fest im Griff. Im Finish bringt er dann auch noch einmal etwas Farbe aufs Tableau, bis ihn ein Déja-vu vom vergangenen Sonntag ereilt. Wieder beendet er eine Runde nur mit einem Doppelbogey und muss sich so am Ende mit der nur leicht geröteten 70 (-1) anfreunden, die ihn aber immerhin als 53. auf Cut-Kurs bringt.

Lars Van Meijel (NED) setzt mit einer 64 (-7) die vorläufige Bestmarke.

Leaderboard Open de Portugal