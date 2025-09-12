Kampf spitzt sich zu

Bernd Wiesberger scheitert bei den BMW PGA Championship mit einer 73 (+1) recht deutlich am Cut und lässt so beim Mega-Event der DP World Tour im Wentworth Club eine riesige Chance auf wichtige Zähler im Race to Dubai aus, womit sich der Kampf ums Spielrecht immer weiter zuspitzt. „Das war eine enttäuschende Woche. Mein Spiel hat sich im Vorfeld eigentlich gut angefühlt. Jetzt heißt es ‚Reset‘ vor kommender Woche in Frankreich“, so der Burgenländer danach in den sozialen Medien.

Die zuletzt aufsteigende Form bekam bei Bernd Wiesberger am Donnerstag zum Auftakt in Wentworth einen ziemlich unangenehmen Knick. Von Beginn an lief es beim Südburgenländer nicht wirklich rund, was sich bis zur 18 bei vergeblicher Birdiesuche auch in drei Bogeys unangenehm zu Buche schlug. Am Schlussloch konnte er dann zwar eine völlig birdielose Runde noch abwenden, mit der 74 (+2) hielt er mit den ansprechenden Scores aber zu keiner Zeit mit und startet so mit bereits vier Schlägen Rückstand auf die erwartete Cutmarke in den Freitag.

Wie schon am Vortag geht auch diesmal der Start gleich ziemlich daneben, denn aus dem Rough erreicht er nur den Grünbunker, von wo aus sich das anfängliche Par nicht mehr ausgeht. Auch danach hat er ziemlich zu kämpfen, verhindert nach verzogener Annäherung mit einem Chip-in auf der 3 aber noch spektakulär einen weiteren schnellen Schlagverlust. In Fahrt bringt ihn der sehenswerte Save jedoch auch weiterhin nicht, denn zunächst lässt er am ersten Par 5 das erhoffte Birdie liegen und kämpft sich danach am Par 3 nur dank eines starken Sechsmeterputts noch zu einem weiteren Par.

Erst auf der 8 kann er dann erstmals auch etwas durchatmen, nachdem er aus 3,5 Metern zum ersten Birdie und somit auch zum scoretechnischen Ausgleich locht. Auf der 11 kann er dann auch rasch nachlegen, denn trotz versandetem Approach geht sich mit einem gelochten Sandschlag spektakulär das nächste Erfolgserlebnis aus, womit er sein Score erstmals auch unter Par dreht. Auch danach hat er aus dem Sand alles im Griff und lässt sich trotz eingebunkerter Attacke am darauffolgenden Par 5 nicht vom roten Doppelschlag abhalten.

Doubletten beenden Cut-Hoffnung

Die heiße Phase endet am Par 3 der 14 dann aber abrupt, denn nach einem völlig missglückten Tee Shot muss er sogar das Doppelbogey notieren und mit dem Abrutschen zurück auf Level Par, rückt auch das Wochenende wieder in richtig weite Ferne. Immerhin kämpft sich der achtfache European Tour Champion schon auf der 15 aus drei Metern wieder zurück in den roten Bereich. Aus dem Rough geht sich dann am Par 5 der 17 nicht das so dringend benötigte nächste Birdie aus und da er am Par 5 der 18 dann sogar vom Tee aus nachladen muss und sich am Ende gar ein weiteres Doppelbogey einfängt, ist der Missed Cut mit der 73 (+1) endgültig Gewissheit.

Mit dem verpassten Wochenende kann er nicht nur den zuletzt leicht ansteigenden Formtrend nicht bestätigen, auch im Kampf um die Tourcard lässt er so eine ganz dicke Chance auf wichtige Zähler verstreichen. Mit dem freien Weekend wird er im Race to Dubai sogar etwas abrutschen, womit sich auch die Lücke zur wichtigen Marke der Top 113 weiter vergrößert. Bereits nächste Woche hat er bei den Open de France jedoch bereits die nächste Möglichkeit Punkte aufs Konto zu schaufeln. Die erste von noch fünf verbleibenden.

Leaderboard BMW PGA Championship

