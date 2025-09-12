Emma „On the number“

Emma Spitz stemmt bei den Swiss Ladies Open gerade noch eben so „on the number“ den Cut. Sarah Schober fehlt im Golfpark Holzhäusern am Ende ein Schlag um auch am Samstag noch mitwirken zu dürfen.

Emma Spitz und Sarah Schober reisen nach Luzern zur VP Bank Swiss Ladies Open an, womit unser Damen-Duo wenigstens heuer zu einem halben Heimspiel kommt. Den Golfpark Holzhäusern kennen Emma und Sarah schon wie ihre Westentasche aus den Vorjahren, wobei Österreichs Nummer 1 vor drei Jahren mit Platz 10 ihr bislang bestes Ergebnis erreichte. In der aktuellen Form, die Emma zuletzt in Houston unter Beweis stellte, zählt sie bei unseren Nachbarn zum allerengsten Favoritenkreis. Außerdem wäre Spitz längst überfällig für ihren ersten Titel der Profikarriere.

Nahezu von Beginn an hat Emma am Nachmittag jedoch mit ziemlichen Problemen zu kämpfen, denn schon auf der 2 brummt sie sich ein erstes Bogey auf und da sich auch am Par 3 der 4 nur eine 4 ausgeht, findet sie sich rasch sogar im deutlichen Plusbereich wieder. Kurzzeitig kommt dann zwar mit einem Birdie auf der 5 ein wenig Hoffnung auf, mit zwei weiteren Fehlern auf der 6 und dem Par 3 der 8, taucht sie jedoch nur bei 3 über Par auf den Backnine auf.

Die zähe Phase kann sie dann rund um den Turn zwar abschütteln, so richtig ins Rollen kommt die Niederösterreicherin jedoch auch weiterhin nicht so richtig. Erst gegen Ende pusht sie sich dann mit einem Par 3 Birdie auf der 15 noch einmal, denn mit einem weiteren Erfolgserlebnis am Par 5 der 17, geht sich am Ende noch eine 72 (+1) aus, womit sie sich zumindest rund um die erwartete Cutmarke einreiht.

Mit Maß und Ziel

Mit einem Birdie auf der 10 beginnt der zweite Arbeitstag für Emma zwar absolut nach Maß, allerdings will sich trotz des schnellen Erfolgserlebnisses kein wirklich gewinnbringender Rhythmus einstellen. Par um Par spult sie in Folge ab, lässt jedoch mit der 16 und der 17 beide Par 5 Löcher ungenützt verstreichen und tritt sich danach noch dazu auf der 18 das erste Bogey ein, was sie nur bei Level Par zum Turn kommen lässt.

Auch auf den vorderen neun Löchern geht der ehemaligen UCLA-Studentin nicht allzu viel leicht von der Hand, immerhin drückt sie aber auf der 5 ihr Score erneut in den Minusbereich und bringt sich so recht komfortabel auf Cut-Kurs. Zum Abschluss muss sie dann zwar auch auf der 9 noch ein Bogey einstecken, die 71 (Par) reicht am Ende aber um als 53. auch am Samstag noch abschlagen zu dürfen.

Schober kommt Tourkarte nicht näher

Für Sarah Schober ist der Auftritt in der Schweiz eine der letzten Chancen ihr Spielrecht für 2026 zu retten. Zum Auftakt ist die Steirerin gleich mit früher Tee Time unterwegs, findet nach verpasstem Par 5 Birdie auf der 3 und anschließendem Fehler am Par 3 danach jedoch nur ziemlich durchwachsen ins Geschehen. Zwar bessert sie den Faux-pas postwendend wieder aus, nach einem Doppelbogey auf der 7 nimmt sie die Backnine aber nur bei 2 über Par in Angriff.

Auch auf der zweiten Platzhälfte geht es ziemlich abwechslungsreich zur Sache, denn zunächst findet sie am Par 3 der 11 zwar ihr zweites Birdie, mit einem darauffolgenden Triplebogey geht es aber immer weiter im Klassement in die verkehrte Richtung. Ein weiterer Fehler auf der 14 intensiviert die Probleme dann noch zusätzlich, ehe sie im Finish am Par 3 der 15 und dem Par 5 der 17 doch noch zwei Birdies findet. Mehr als die 74 (+3) geht sich so zum Auftakt jedoch nicht aus.

Schon auf der 12 torpediert sich Sarah am Freitag mit einem frühen Bogey die geplante Aufholjagd, lässt den Kopf aber nicht hängen und stabilisiert ihr Spiel rasch wieder. Am Par 5 der 17 geht sich schließlich auch das erste Birdie aus, was sie zumindest bei Level Par zur vorderen Platzhälfte kommen lässt.

Nachlegen kann sie dort vorerst nicht, drückt nach einem Par 3 Bogey auf der 4 jedoch dank eines roten Doppelschlags ihr Score erstmals unter Par. Das Minus verschwindet jedoch schon auf der 7 wieder, weshalb ihr am Ende selbst ein weiteres Erfolgserlebnis zum Abschluss auf der 9 zur 70 (-1) in Sachen Cut nicht mehr weiterhilft. Damit verpasst sie auch wichtige Zähler im Kampf um die Tourcard, womit der Druck vor den letzten Turnieren immer größer wird.

Alice Hewson (ENG) nimmt den Samstag bei gesamt 9 unter Par als Spitzenreiterin in Angriff.

