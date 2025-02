Gelungener erster Stretch

Max Steinlechner kann zwar beim NTT Data Pro-Am mit einer 70er (-2) Finalrunde in den Fancourt Golf Estates die Top 10 nicht mehr attackieren, verabschiedet sich nach einem durchwegs gelungenen ersten Stretch in der neuen Saison aber mit einem positiven Gefühl in die kurze Turnierpause.

Nachdem sowohl Max Steinlechner als auch Lukas Nemecz am Donnerstag von Regenverzögerungen ausgebremst wurden, wartete am Freitag auf die beiden Österreicher ein wahrer Großkampftag mit gleich fast 1,5 Runden Golf. Nach einer 69 (-4) von Nemecz am „The Links“ Kurs und einer 69 (-3) von Steinlechner am Montagu Kurs schwammen beide im erwarteten Cutbereich mit. Max legte dann am Outeniqua Kurs eine 70 (-2) nach und startet so beim Pro-Am genau an der erwarteten Cutmarke in den Samstag, wo nun noch „The Links“ auf den Tiroler wartet. Lukas Nemecz muss nach der 72 (Par) am Montagu Kurs am Samstag am Outeniqua Kurs ein wenig zulegen, startet er doch nur von knapp hinter der gezogenen Linie in den dritten Spieltag.

Lange muss sich Max Steinlechner nicht in Geduld üben, denn nach zwei anfänglichen Pars lässt schon die 3 das erste Birdie springen. Das Erfolgserlebnis lässt den Tiroler auch in einen richtig sehenswerten Rhythmus kippen, denn bis zum Turn findet er im Zwei-Loch-Abstand noch drei weitere Schlaggewinne, womit er ein Par 3 Bogey auf der 8 recht gut verschmerzen kann. Die zweiten Neun lassen sich mit einem weiteren Schlagverlust auf der 12 dann zwar weniger prickelnd an, sofort bessert er den Faux-pas aber wieder aus und legt im Finish noch zwei weitere Par 5 Birdies nach. Schlussendlich geht sich so sogar die knallrote 68 (-5) aus, die ihn sogar in Schlagdistanz zu einem möglichen Topergebnis bringt.

Viel Positives in Südafrika

Am Sonntag gilt es noch einmal den Montagu Kurs zu bewältigen, den Max zum Auftakt am Donnerstag auch durchaus gut im Griff hatte, wie eine 69 (-3) untermauerte. Auch der Sonntag beginnt mit einem Par 5 Birdie dann nach Maß, allerdings rutscht er auf der 13 und der 14 gleich zweimal aus und büßt so rasch Ränge ein. Der 25-jährige hat aber die absolut passende Antwort parat, stopft sowohl auf der 15 als auch auf der 16 die fälligen Birdieputts und holt sich noch vor dem Turn auch am Par 5 der 18 ein Erfolgserlebnis ab.

Den Schwung kann er jedoch nicht wirklich wie erhofft auf die Frontnine mitnehmen, denn nach drei Pars schlittert er ausgerechnet am Par 5 der 4 in das nächste Bogey, womit auch die erhofften Spitzenränge in recht weite Ferne rücken. Zwar holt er sich dann auf der 7 noch ein Birdie ab, nach der 70 (-2) muss er sich am Ende aber mit Rang 23 anfreunden. Generell kann Max aber auf jeden Fall auf einen gelungenen ersten Strecht der neuen Saison zurückblicken, denn dank seines Sieges auf der Sunshine Tour, wird er auch in zwei Wochen bei den mit der DP World Tour kosanktionierten South African Open abschlagen dürfen.

Nemecz scheitert am Cut

Mit einem anfänglichen Birdie beginnt der Tag für Lukas Nemecz zwar absolut nach Maß, allerdings kann er daran nicht anknüpfen und läutet mit einem Doppelbogey auf der 13 regelrecht den Anfang vom Ende ein. Noch vor dem Turn tritt er sich dann drei weitere Fehler ein, die die Cutmarke in wohl unerreichbare Ferne rücken lassen. Auf den Frontnine hält er weitere Schlagverluste dann zwar fern und findet noch zwei Birdies, die 74 (+2) lässt ihn jedoch recht deutlich am Sprung in den Finaltag scheitern.

Dennoch gibt es für Lukas Nemecz auch positive Nachrichten, denn mittlerweile ist fix, dass er kommende Woche in Nairobi auf der DP World Tour bei den Magical Kenya Open abschlagen wird können. Nach seinen Auftritten in Australien ist Lukas nach wie vor Österreichs bestgerankter Spieler im Race to Dubai und hat damit mittlerweile auch bereits rund ein Drittel der für die Tourcard benötigten Punkte gesammelt. In Nairobi ergibt sich nun, wie auch für Bernd Wiesberger und Matthias Schwab, eine weitere Möglichkeit auf wichtige Zähler.

