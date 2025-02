Saisonauftakt in der Mitte

Markus Brier startet bei den Marbella Legends im Aloha GC mit einem Mittelfeldplatz in die neue Saison.

Die Legends Tour eröffnet im spanischen Nobelort Marbella ihr Golfjahr 2025. Markus Brier schaffte es zwar ins Teilnehmerfeld, jedoch nach enttäuschendem Vorjahr nicht mehr über seine reguläre Kategorie sondern nur über die Career Money List. Gespielt wird im Aloha GC an der Costa del Sol über drei Runden, wobei Miguel-Angel Jimenez der klare Topfavorit ist, nachdem er am Wochende das Turnier der Champions Tour in Marokko für sich entscheiden konnte.

Nach der ziemlich verpatzten letzten Saison, präsentiert sich „Maudi“ zumindest auf den ersten neun Löchern im neuen Wertungsjahr voll auf Höhe des Geschehens. Zwar verpasst er noch das erhoffte anfängliche Par 5 Birdie, holt sich aber schon auf der 12 den ersten roten Eintrag ab und legt auf der 15 und dem Par 5 der 16 mit einem Birdiedoppelschlag weiter nach. Erst kurz vor dem Turn erwischt es ihn auf der 18 schließlich auch mit dem ersten Fehler. Nach einer kleinen Parserie muss er am Par 3 der 4 den nächsten Schlag abgeben, kontert die beiden Fehler schließlich mit einem weiteren Birdiedoppelpack aber sehenswert aus. Am Ende geht sich sogar immerhin die 69 (-3) aus, womit er sich als 16. durchaus in Position für ein etwaiges Topergebnis bringt.

Weiterhin rote Runden

Am Samstag gestalten sich die Frontnine recht farbenfroh, wobei sich der Start mit gleich zwei anfänglichen Birdies durchaus sehen lassen kann. Danach wird es jedoch zusehends abwechslungsreicher, nach zwei Bogeys bei noch einem weiteren Erfolgserlebnis, biegt er jedoch im leicht geröteten Bereich auf die hinteren neun Löcher ab. Dort findet er dann prompt das nächste Birdie, das ihn wieder an die Spitzenplätze andocken lassen. In Folge macht er mit Pars dann nichts verkehrt, kommt jedoch erneut auf der 18 nicht ganz ungeschoren davon. Mit der 71 (-1) wahrt er aber schlussendlich noch die Chance gleich beim Saisonstart ein Topergebnis mitnehmen zu können.

Wie schon an den Tagen zuvor, darf sich der einzige Österreicher im Feld auch am finalen Sonntag wieder dank eines Birdies auf der 2 rasch über das erste Erfolgserlebnis freuen. Auch danach enden die Parallelen zum Vortag nur bedingt, denn erneut hat er mit dem Par 3 der 4 so seine liebe Mühe, überredet jedoch dafür auch zum dritten Mal die 6 zu einem roten Eintrag und kommt so bei 1 unter Par zur 10. Nachdem sich am Par 5 dann nicht das erhoffte nächste Birdie ausgeht, rutscht er auf der 11 sogar wieder auf Level Par zurück. Zwar stabilisiert er sein Spiel prompt wieder, muss sich jedoch bis zum Par 5 der 16 in Geduld üben, ehe sich erneut der Sprung unter Par ausgeht. Erneut kommt er mit der 18 dann aber nicht zurecht und muss sich schließlich nach abschließendem Bogey mit der 72 (Par) anfreunden, womit er sich zum Saisonauftakt rund um Rang 20 einreiht.

Leaderboard Marbella Legends