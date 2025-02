Nervenstark zum Topergebnis

Emma Spitz nimmt von den topbesetzten Saudi Ladies International dank eines nervenstarken Birdieputts am Schlussloch aus dem Riyadh GC mit der 72 (Par) und Rang 8 ein Toperpgebnis mit.

Zwar wurde Emma Spitz von ihren Teamkolleginnen am Donnerstag und Freitag sträflich im Stich gelassen, weshalb sie mit Team Försterling nur den 28. und letzten Platz belegte, im Einzel jedoch zeigte sich die junge Niederösterreicherin von ihrer besten Seite. Zum Auftakt knallte sie gleich eine fehlerlose 67 (-5) hin und packte am zweiten Spieltag eine 68 (-4) drauf, womit sie als 4. aus hervorragender Position in den Finaltag des, mit unter anderem etlichen LPGA Stars besetzten, 4,5 Millionen Events startet.

Auf den ersten Löchern zeigt sich die ehemalige UCLA-Studentin dann auch am Samstag bei unterkühlten und windigen Verhältnissen wieder ganz sicher und lässt mit Pars absolut nichts anbrennen. Einzig Wermutstropfen auf den Frontnine ist noch ein wenig ein ans Wetter angepasster Putter, der etwa am Par 3 der 8 eine durchaus gute Möglichkeit nicht in Zählbares ummünzen kann. Doch auch so bleibt sie dem absoluten Spitzenfeld weiterhin vorerst noch voll erhalten, wobei jedoch Jeeno Thitikul (THA) an der Spitze dem Feld ziemlich auf und davon zieht.

Wichtiges Birdie am Schlussloch

Kurz vor dem Turn setzt es dann für die einzige Österreicherin im Feld den ersten Dämpfer, da auf der 9 der Parputt aus rund drei Metern knapp nicht fällt, womit sie nur mit 1 über Par auf die letzten neun Löcher abbiegt. Sofort gibt die Schönbornerin aber die passende Antwort und dreht ihr Score postwendend wieder auf Anfang. Richtig ins Rollen kommt Emma jedoch auch weiterhin am Samstag nicht, was sich auf der 13 mit einem Dreiputt vom Vorgrün auch im nächsten Schlagverlust bemerkbar macht. Reagieren kann sie darauf vorerst nicht und beraubt sich schließlich nach versandeter Vorlage am Par 5 der 15 auch der erhofften Birdiechance auf der letzten langen Bahn.

Nervenstark locht sie dann am Schlussloch aber noch den wichtigen Birdieputt, gleicht damit ihr Score noch aus und fährt dank der 72 (Par) mit Rang 8 ein Topergebnis ein. Mit dem Saisonstart kann sie sich so im Großen und Ganzen wohl auch auf jeden Fall zufrieden zeigen. Zwar verpasste sie mit einer durchwachsenen Finalrunde in Marokko in der Vorwoche noch das durchaus mögliche Spitzenergebnis, holt dieses dafür nun bei den hochdotierten Saudi Ladies International sehenswert nach und fährt damit dank der hervorragenden Besetzung auch etliche Weltranglistenpunkte ein, die sie vom 195. Platz aus wohl spürbar weiter nach vorne katapultieren werden.

Jeeno Thitkul absolviert die Finalrunde richtiggehend auf Cruise Control und fährt mit der 69 (-3) und bei gesamt 16 unter Par einen überzeugenden Sieg ein.

