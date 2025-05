Glasklar vorbei

Niklas Regner scheitert bei der Challenge de Espana nach Runden von 70 (-1) und 79 (+8) Schlägen im Fontanals GC von Girona klar am Cut.

Niklas Regner teet dank einer Wild Card bei der Challenge de Espana auf. Der Start in die heurige Europasaison der Challenge Tour wird in Fontanals bei Girona ausgetragen, einen Platz den viele Spieler bereits von der Tourschool kennen. Regner ist der einzige Österreicher im Feld, nachdem Nemecz und Steinlechner auf der DP World Tour mitwirken werden.

Sehr souverän findet Niklas am Donnerstag dann mit früher Startzeit ins Geschehen und schnürt nach einer anfänglichen Parserie am Par 5 der 6 und der 7 einen ersten Birdiedoppelpack, der ihn doch deutlich in die richtige Richtung ziehen lässt. Erst auf der 9 schleicht sich schließlich noch knapp vor dem Turn dann auch der erste Fehler ein.

Zwar bringt ihn dieser nicht wirklich aus der Ruhe, allerdings wollen vorerst auch keine weiteren Birdies gelingen. Erst im Finish wird es dann noch einmal etwas farbenfroher, da er ein weiteres Bogey von der 16 prompt am darauffolgenden Par 3 wieder auskontert. Am Ende des Tages steht er mit der 70 (-1) wieder beim Recording und reiht sich damit nur knapp hinter der erwarteten Cutmarke ein.

Kein Rhythmus am Freitag

Die 2. Runde beginnt dann aus Sicht des einzigen Österreichers im Feld völlig verkorkst, denn nach verpasstem Par 5 Birdie auf der 10, hängt er sich danach sogar ein Doppelbogey und einen weiteren Schlagverlust um. Zwar stabilisiert er danach sein Spiel wieder einigermaßen, noch vor dem Wechsel auf die Frontnine macht es sich auf der 18 aber noch ein Fehler bequem, womit die gezogene Linie meilenweit vom Steirer entfernt liegt.

Auf den Frontnine wird es dann sogar noch deutlicher, denn nach einem Triplebogey auf der 2 und einem darauffolgenden Doppelbogey auf der 3 rutscht er endgültig bis ins absolute Niemandsland des Klassements zurück. Zwei späte Birdies fungieren am Ende nur noch als kleine Ergebniskosmetik, denn mit der 79 (+8) verpasst er den Sprung ins Wochenende klar und deutlich. Luis Masaveu (ESP) und Oliver Gillberg (SWE) teilen sich bei gesamt 11 unter Par die Führungsrolle.

