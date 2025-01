Gut angeschrieben

Maximilian Steinlechner zeigt nach seinem Sieg in der Vorwoche auch beim ersten Challenge Tour Turnier der neuen Saison eine starke Leistung und verpasst bei den SDC Open in den Zebula Golf Estates nur knapp ein Topergebnis.

Nach seinem Sieg in der Vorwoche bei den Mediclinic Invitational im Rahmen der Sunshine Tour, geht Max Steinlechner zum Saisonauftakt der Challenge Tour zwar nicht mehr alles so „leicht“ von der Hand, den Cut stemmte der Tiroler dank Runden von 71 (-1) und 70 (-2) Schlägen jedoch recht stressfrei. Mit dem Wissen gleich beim Season Opener anzuschreiben, hofft der 25-jährige nun am Wochenende beim mit der Sunshine Tour kosanktionierten Event auf eine weitere Steigerung, denn mit starken weiteren Runden scheint auch ein Spitzenresultat wohl durchaus noch im Beriech des Machbaren zu liegen.

Wie erhofft beginnt auch der dritte Arbeitstag für Max mit einem frühen Par 5 Birdie auf der 2 nach Maß und da er auch danach grundsolide agiert, lässt er in der frühen Phase des Moving Days rein gar nichts anbrennen. Stark drückt er dann auf der nächsten langen Bahn wieder aufs Tempo und holt sich, auf den Geschmack gekommen, von der 7 gleich das nächste Erfolgserlebnis ab, womit bereits auf den Frontnine langsam aber sicher die Top 10 am Horizont auftauchen.

Ohne jeglichen Wackler biegt er schließlich auf die hinteren neun Löcher ab und zieht mit dem nächsten Birdie auf der 12 das Tempo erneut an. Da sich dann auch das Par 5 der 15 zum bereits dritten Mal in dieser Woche als gewinnbringend erweist, klopft Max derzeit sogar bereits heftig an den Top 5 an. Auf den verbleibenden Löchern lässt er rein gar nichts anbrennen und bringt so mit der 67 (-5) die nächste fehlerfreie Runde zum Recording. Am Ende des Tages rangiert er damit zwar nicht unter den Top 10, die Lücke zu den Spitzenplätzen verkleinert er aber sehenswert auf nur noch zwei Schläge.

Top 10 nur knapp verpasst

Erneut kann sich Max dann am Sonntag rasch über das erste Birdie freuen und schließt so sofort voll zu den Topplätzen auf. Danach allerdings hat der Tiroler ein wenig zu kämpfen, was sich auf der 5 schließlich auch im Ausgleich niederschlägt. Noch vor dem Turn erwischt es ihn dann auf der 9 ein weiteres Mal, womit er vor den letzten neun Löchern bis ins vordere Mittelfeld abrutscht.

Am Weg zur 10. Teebox sammelt sich der Sieger der Vorwoche auf der Sunshine Tour jedoch wieder und startet auf den letzten neun Löchern noch einmal richtig durch. Schon auf der 11 geht sich das zweite Birdie und der damit verbundene Ausgleich zurück auf Level Par aus und da er auch vom Par 3 der 13 und erneut vom Par 5 der 15 Erfolgserlebnisse mitnimmt, spielt er sich sogar wieder an die Top 10 heran. Auf den letzten Löchern notiert er dann noch recht sichere Pars, bringt so die 70 (-2) in trockene Tücher und beendet die SDC Open damit als durchaus starker 12.

„Es war recht entspannt nach dem Sieg in der Vorwoche. Die WhatsApp zu beantworten hat allerdings gedauert“, ist Max nach den erfolgreichen Wochen sichtlich gut gelaunt, hat den Fokus aber bereits auf die kommende Woche gelegt. „Es ist alles soweit gut in Südafrika, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum nächsten Turnier.“ Nachdem Daniel Van Tonder in der Vorwoche gegen Max noch um einen Schlag den möglichen Sieg verpasste, setzt sich der Südafrikaner diesmal im Stechen am ersten Extraloch mit Par gegen Doppelbogey gegen seinen Landsmann Altin Van Der Merwe durch.

Leaderboard SDC Open