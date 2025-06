Guter Formtrend

Lukas Nemecz verpasst mit einer 69er (-2) Finalrunde bei den Raiffeisenbank Golf Open als 11. nur hauchdünn ein Topergebnis und sorgt so nach zuletzt eher zähen Wochen im Kaskada Resort für einen durchwegs guten Formtrend.

Nach einer starken 68er (-3) Auftaktrunde, die ihn voll in den Spitzenrängen mitmischen ließ, rutschte Lukas Nemecz am Freitag mit einer 72 (+1) recht unangenehm bis ins Mittelfeld zurück. Die zähe 2. Runde lockte den Steirer aber sichtlich aus der Reserve, denn nahezu von Beginn an drückte er am Moving Day dann sehenswert aufs Tempo. Am Ende leuchtete sogar eine 65 (-6) auf, womit er sich im Klassement wieder bis auf Rang 10 nach vorne kämpfte. Als 10. starter er so auch mit besten Chancen auf ein Spitzenergebnis in den Finaltag.

Den Schwung vom Moving Day nimmt der Steirer auch sichtlich in den Finaltag mit, denn gleich das Par 5 der 1 lässt ein anfängliches Birdie springen, womit er sich sofort unter die Top 10 spielt. Nachlegen kann er auf den darauffolgenden Löchern jedoch nicht und schlittert schließlich auf der 5 sogar wie aus dem Nichts in ein Doppelbogey. Das scheint Luki aber regelrecht aus der Reserve zu lockekn, denn sofort setzt er mit weiteren Birdies den perfekten Konter.

Hauchdünn an den Top 10 vorbei

Aufgrund des risikoreichen Spiels muss er jedoch schon am Par 3 der 8 wieder Federn lassen. Zwar hat er erneut die passende Antwort parat, tritt sich jedoch prompt zu Beginn der letzten neun Bahnen gleich auch den nächsten Fehler ein. Erst danach kehrt dann erstmals etwas Ruhe auf der Scorecard ein, die erst am Par 5 der 14 mit dem nächsten Birdie recht angenehm wieder unterbrochen wird.

Der rote Eintrag heizt im Finish auch sein Spiel noch einmal etwas an, denn zwei Löcher später wandert gleich das nächste Birdie auf die Habenseite. Mit der 69 (-2) büßt er am Ende des Tages zwar einen Platz ein und verpasst so auch denkbar knapp das erhoffte Topergebnis, nach dem zuletzt verpassten Cut beim Heimspiel in Österreich auf der DP World Tour und dem 49. Platz in der Schweiz, zeigt die Formkurve so mit Rang 11 aber in Tschechien wieder deutlich nach oben.

Palmer Jackson (USA) zieht am Sonntag mit einer 64 (-7) unwiderstehlich im Klassement davon und triumphiert bei gesamt 21 unter Par in überlegener Manier.

