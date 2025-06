Abonnement verlängert

Emma Spitz kann mit einem 7. Rang bei den Hulancourt Women’s Open auf eine weitere starke Turnierwoche zurückblicken und verlängert mit dem bereits sechsten Top 10 Resultat in dieser Saison auch ihr Abonnement auf Spitzenränge.

Nach ihrem bereits fünften Topergebnis der Saison in der Vorwoche auf Teneriffa, zählt Emma Spitz mittlerweile zu den heißesten Eisen auf den Sieg. Der Mitfavoritenrolle wurde sie an den ersten Spieltagen in Belgien auch durchaus gerecht, denn mit einer 72 (Par) legte sie einen souveränen Start hin und pushte sich am Freitag mit einer 69 (-3) schließlich auf Kurs zum nächsten Spitzenresultat. Als 10. fehlen ihr auf Rang 3 vor dem Wochenende nur drei Schläge, selbst Helen Briem (GER) an der Spitze scheint bei fünf Schlägen Vorsprung noch nicht völlig enteilt zu sein.

Sofort ist Emma am Samstag auf Betriebstemperatur und krallt sich schon am Par 3 der 2 ein frühes erstes Birdie, womit sie ihre Platzierung unter den besten 10 regelrecht festigt. Auch danach hat die Niederösterreicherin alles im Griff, lässt mit Pars nichts anbrennen und kann sich auf der 7 ein weiteres Mal für das geduldige Spiel belohnen.

Rund um den Turn geht der gewinnbringende Schwung dann jedoch ziemlich verloren. Zwar hält sie Fehler lange Zeit konsequent fern, auf den Par 5 Löchern der 9, 10 und 13 wollen jedoch keine Birdieputts fallen. Im Finish erwischt es sie dann sogar mit Ungenauigkeiten im langen Spiel noch richtig unangenehm, denn mit gleich zwei abschließenden Bogeys geht sich sogar nur die 72 (Par) aus. Damit rutscht sie auch um einige Ränge zurück, bei drei Schlägen Rückstand auf die Top 10 scheint ein weiteres Spitzenergebnis aber durchaus noch in Reichweite zu liegen.

Starker Beginn

Nach dem zähen Schluss am Vortag startet Emma regelrecht mit dem Messer zwischen den Zähnen, denn nach anfänglichen Pars grooved sich die Niederösterreicherin mit gleich drei Birdies am Stück in einen hervorragenden Rhythmus und zieht so auch in Windeseile wieder unter die Top 10 nach vor. Ganz sicher spult sie auch danach die Löcher ab und lässt die gesamten Frontnine über so nichts anbrennen.

Ausgerechnet das Par 5 direkt zu Beginn der letzten neun Löcher hängt ihr dann aber das erste Bogey um. Den Fehler steckt sie zwar ohne Probleme weg, Antwort darauf hat sie vorerst jedoch keine parat, wie auch ein verpasster Schlaggewinn auf der letzten langen Bahn untermauert. Erst auf der 15 rollt dann noch ein Birdieputt ins Ziel, womit sie schließlich die 69 (-3) und mit Rang 7 ihr bereits sechstes Topergebnis in dieser Saison in trockene Tücher bringt.

Darcey Harry (WAL) schnappt sich mit einer 68er (-4) Schlussrunde und bei gesamt 13 unter Par den Sieg.

Fotos: LET

