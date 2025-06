Burns in Pole Position

Sam Burns packt nach der fantastischen 65 (-5) vom Freitag auch am Samstag bei den US Open mit der 69 (-1) wieder eine Runde unter Par aus und startet so aus der Pole Position in den Finaltag. Mit Adam Scott (AUS), J.J. Spaun (USA) und Viktor Hovland (NOR) liegen nur noch drei weitere Spieler im Oakmont CC im roten Bereich.

Der 15. Juni könnte der Tag des Sam Burns werden, denn nach einer bereits recht ansehnlichen 72 (+2) zum Auftakt, explodierte der 28-jährige am Freitag regelrecht und knallte im megaschweren Oakmont CC mit der 65 (-5) die beste Runde des gesamten Turniers aufs Leaderboard. Am Ende des Tages bescherte ihm dies sogar die Führung und, dass er durchaus mit der Rolle des Leaders umgehen kann, zeigt er schließlich auch an einem teils ziemlich nassen Moving Day recht eindrucksvoll.

Vor allem vom Tee weiß der Mann aus Louisiana mit wenigen Ausnahmen den gesamten Tag über zu überzeugen, wobei er zunächst gleich auf der 2 nach versandetem Abschlag ein frühes Bogey nicht mehr verhindern kann. Der Fehler bringt ihn aber nicht aus dem Tritt, denn mit einer sensationellen Annäherung nimmt er sich auf der 5 regelrecht den Druck vom Putter und gleicht sein Score rasch wieder aus. Sehr souverän agiert er danach von Tee bis Grün und läss so an der Spitze des Feldes nichts anbrennen.

Am Par 3 der 13 belohnt er sich dann schließlich aus zwei Metern für die sehenswerte Leistung und selbst auf ein Dreiputtbogey von knapp außerhalb des Grüns hat er auf der 17 prompt die passende Antwort parat. Schlussendlich geht sich so mit der 69 (-1) die nächste rote Runde aus, die ihn bei gesamt 4 unter Par auch als Leader in den finalen Sonntag starten lässt.

Dicht auf den Fersen

„Ausruhen“ kann sich Sam Burns an der Spitze jedoch nicht, denn mit Adam Scott und J.J. Spaun sind ihm zwei Kontrahenten ganz dicht auf den Fersen. Vor allem Adam Scott hat gegenüber Burns und Spaun wohl einen kleinen mentalen Vorteil, weiß der Australier aufgrund seines Sieges beim Masters vor etlichen Jahren doch mit dem Nervenkostüm im Titelkampf eines Majors gut zumzugehen.

Spielerisch hat Scott Oakmont bislang nahezu perfekt im Griff, denn weder am Donnerstag, noch am Freitag konnte das zähe Par 70 Gelände ihm eine Runde über Par aufbrummen, mit der 67 (-3) am Samstag lauert er nun nur um einen Schlag hinter Sam Burns. Die Ausgangslage teilt er sich mit J.J. Spaun, wobei der US-Amerikaner vor allem zum Auftakt mit der 66 (-4) glänzte. Nach einer 72 (+2) am Freitag, gelang nun mit der 69 (-1) wieder der Sprung unter Par. Auf Rang 4 rangiert auch Viktor Hovland (70) als letzter des gesamten Feldes bei -1 noch im roten Bereich.

Leaderboard US Open

