Hand in Hand

B-NL CHALLENGE – 2. RUNDE: Niklas Regner und Timon Baltl ziehen im Twentsche GC Hand in Hand ins Wochenende ein.

Mit einem starken 3. Platz beim Heimspiel in Maria Lankowitz unterstrich Timon Baltl seine Frühform, die er bei seinem zweiten Challenger-Einsatz der neuen Saison auch unbedingt brauchen wird. Da der Steirer auf Einladungen angewiesen ist, muss er die Chancen wie jene bei der B-NL Challenge Trophy unbedingt nutzen. Etwas weniger Druck lastet auf den Schultern von Niklas Regner, der bereits in Südafrika gute Punkte für die Rangliste sammelte und auch eine volle Saison in Europas zweiter Liga bestreiten kann. Im Twentsche GC von Deldenerbroek geht es um 250.000 Euro Preisgeld.

Niklas Regner erwischt einen durchaus sehenswerten Start, denn nach anfänglichen Pars drückt er mit einem roten Doppelpack auf der 4 und dem darauffolgenden Par 5 erstmals spürbar aufs Tempo. Auch danach zeigt er sehr solides Golf, bis es ihn kurz vor dem Turn dann auch mit dem ersten Bogey erwischt. Den Fehler steckt er aber gut weg, stabilisiert sein Spiel sofort wieder und holt sich schließlich am Par 5 der 12 auch das nächste Birdie ab. Anknüpfen kann er daran auf den verbleibenden Bahnen zwar nicht mehr, muss jedoch auch keinen weiteren Schlag abgeben und bringt sich so mit der 69 (-2) immerhin klar auf Cutkurs.

Der zweite Spieltag beginnt dann mit einem schnellen Par 3 Bogey auf der 11 alles andere als prickelnd, immerhin steckt er den Faux-pas gut weg, holt sich am nächsten Par 3 den scoretechnischen Ausgleich ab und drückt sein Score auf der 17 schließlich noch vor den Frontnine in den Minusbereich. Schon auf der 2 baut er sein Score dann noch weiter aus und bekommt so sogar die Top 10 wieder in Sichtweite. Anknüpfen kann er danach jedoch daran nicht mehr und tritt sich gegen Ende am Par 5 der 7 und der 8 sogar noch zwei Bogeys ein, womit sich am Ende nur die 71 (Par) ausgeht, die ihn als 41. aber sicher ins Wochenende cutten lässt.

Ausgangslage geteilt

Nur Minuten nach seinem Landsmann startet am Donnerstag auch Timon Baltl in den Niederlanden ins Turnier und beginnt mit Pars durchwegs solide. Da es der 28-jährige jedoch verabsäumt Birdies zu notieren und sich auf der 8 ein Bogey einfängt, steht er nur bei 1 über Par in der 10. Teebox. Auch auf den zweiten Neun hat Timon lange Zeit mit Leerlauf zu kämpfen, bis am Par 3 der 15 dann endlich der erste Birdieputt den Weg ins Ziel findet. Allerdings stellt dieser nicht die erhoffte Initialzündung dar, denn nach weiterem Fehler benötigt er am Ende noch ein Birdie um zumindest die 71 (Par) ins Ziel bringen zu können, womit er sich rund um die erwartete Cutmarke einreiht.

Bereits am Par 5 der 12 nimmt er am Freitag dann ein schnelles Birdie mit, dass er jedoch postwendend mit einem darauffolgenden Fehler wieder aus der Hand gibt. Immerhin verdaut er den Faux-pas gut, schnappt sich auf der 17 noch vor dem Turn ein zweites Birdie und bringt sich so vor den Frontnine auf Kurs in Richtung Wochenende. Dass das Weekend auf jeden Fall mit dem 28-jährigen stattfinden soll macht er dann mit einem Par 3 Birdie auf der 3 und einem weiteren Schlaggewinn am Par 5 der 5 eindeutig klar. Am Ende kann er so sogar noch ein Par 3 Bogey auf der 6 verkraften um mit der 69 (-2) Hand in Hand mit Landsmann Niklas Regner in den Moving Day aufzusteigen.

Benjamin Hebert (FRA) gibt bei gesamt 9 unter Par das Tempo vor.

Leaderboard B-NL Challenge