Lukas Nemecz rettet sich wohl bei den Circa Cape Town Open dank eines Birdies am Schlussloch im Royal Cape Golf Club buchstäblich in letzter Sekunde noch ins Wochenende.
Für Lukas Nemecz war der Saisonstart in der Vorwoche bei den SDC Open nicht von Erfolg gekrönt, denn eine beherzte Aufholjagd am Freitag blieb nach verpatzter Auftaktrunde unbelohnt, womit er am Ende am Wochenende sogar bereits frei hatte. Die aufgerissene Angina im Trainingslager sollte mittlerweile aber verflogen sein und mit dem guten Gefühl der Freitagsrunde in den Knochen, soll es in Kapstadt nun, beim nächsten mit der Sunshine Tour kosanktionierten Event, deutlich besser laufen. Matthias Schwab rutscht vom Wartebänkchen nicht mehr ins Aufgebot.
Perfekt findet Lukas dann am Donnerstag Vormittag ins Geschehen, denn gleich auf der 1 geht sich ein anfängliches Birdie aus. Auch danach hat der wiedergenesene Steirer alles fest im Griff, spult souverän den zurechtgelegten Gameplan ab und schlägt dank eines Par 5 Birdies auf der 5 und makelloser Frontnine-Bilanz bei 2 unter Par aus der 10. Teebox ab. Zwar verpasst er es am Par 5 der 11 weiter nachzulegen, holt das verpasste Birdie jedoch sofort auf der 12 nach. Erst danach wird es auch ein wenig abwechslungsreicher, denn ein erstes Bogey kann er zwar auf der letzten langen Bahn wieder egalisieren, ein weiterer Schlagverlust von der 17 bleibt jedoch unbeantwortet. Mit der 70 (-2) legt der Steirer aber einen recht souveränen Start hin und nimmt den Freitag auf Cut-Kurs in Angriff.
Licht & Schatten am Freitag
Von Beginn an macht Lukas am Freitag Nachmittag gehörig Dampf und verschafft sich mit einem anfänglichen Birdiedoppelschlag auf der 10 und dem Par 5 der 11 rasch etwas Luft zur Wochenendmarke. Zwar geht sich danach auch diesmal auf der 14 nur ein Bogey aus, aus der Ruhe bringt ihn das aber nicht, denn mit dem nächsten roten Doppelpack am Par 5 der 16 und der 17 zieht er das Tempo wieder an und dockt so sogar bereits an den Top 20 an. Wie aus dem Nichts geht das gute Gefühl dann ab der 2 jedoch völlig verloren, denn mit gleich vier Bogeys am Stück rasselt der 36-jährige sogar wieder bis hinter die Cutmarke zurück. Am Schlussloch der 9 locht er dann aber noch den wichtigen Putt zum Birdie, unterschreibt so die 72 (Par) und rettet sich damit wohl in letzter Sekunde noch ins Wochenende.