Ins Spiel gebracht

Maximilian Steinlechner bringt sich zum Auftakt bei der Le Vaudreuil Challenge mit einer 68 (-4) mit ins Spiel um eine Topplatzierung. Auch Lukas Nemecz startet Golf PGA France du Vaudreuil im roten Bereich.

Nach einer Woche Regenerationspause geht es für Lukas Nemecz und Max Steinlechner mit der Le Vaudrauil Challenge sofort wieder auf der Hotelplanner Tour weiter. Große Erleichterung vor allem beim Tiroler, der zuletzt nach einem schmerzhaften Golfschlag aus dem Rough heraus aufgeben musste, sein lädiertes Handgelenk aber rasch wieder ausheilen konnte. Die Le Vaudreuil Challenge ist ein französisches Traditionsevent nordwestlich von Paris, bei dem 300.000 Euro Preisgeld ausgetragen werden. Auf der Road to Mallorca liegen Steinlechner als 16. und Nemecz als 31. auch bislang aussichtsreich im Rennen.

Noch bevor der erste Flight das Turnier in Angriff nimmt, heißt es sich in Geduld üben, da die Tee Times generell um 90 Minuten nach hinten verschoben wurden. Max kann somit erst um 15:20 MEZ die erste Runde beginnen und tritt sich schon früh am Par 3 der 3 ein erstes Bogey ein. Da es sich dann auf der 6 zeitnah ein weiterer Fehler gemütlich macht, findet er sich sogar nur im ziemlichen Niemandsland wieder. Erst ab dem Par 5 der 8 kommt der Tiroler langsam ins Rollen und gleicht sein Score mit einem roten Doppelpack noch vor dem Turn wieder aus.

Den Schwung nimmt er auch perfekt auf die hintere Platzhälfte mit, denn nach einer kurzen Verschnaufpause am Par 3 der 10, schnürt er auf der 11 und dem Par 5 der 12 den nächsten Birdiedoppelpack. Nachdem dann auch die nächste lange Bahn ein Birdie springen lässt und er zum Abschluss schließlich auch noch das Par 5 der 18 zu einem Schlaggewinn überredet, geht sich sogar die 68 (-4) aus, womit er es sich als 6. in hervorragender Position gemütlich macht.

Auch Nemecz gut unterwegs

Überhaupt erst um 16:00 MEZ kann Lukas Nemecz in die erste Runde starten, beginnt mit einem schnellen Birdie auf der 11 aber gleich nach Maß. Nachlegen kann er zwar vorerst nicht, macht mit fehlerlosem Spiel jedoch lange Zeit auch nichts verkehrt. Auf der 17 schleicht sich dann zwar auch der erste Fehler ein, diesen bessert er aber sofort wieder aus und kommt so unter Par auf den Frontnine an.

Mit sicherem Spiel lässt er dort nicht viel anbrennen und drückt auf der 4 sein Score noch weiter in den Minusbereich. Ausgerechnet am Par 5 der 8 fängt er sich dann jedoch auch noch ein Bogey ein und muss sich so schließlich mit der nur leicht geröteten 71 (-1) anfreunden, die ihn aber immerhin souverän als 36. auf Cut-Kurs bringt.

Lokalmatador Robin Sciot-Siegrist (FRA) setzt mit einer 65 (-7) die vorläufige Bestmarke.

Leaderboard Le Vaudreuil Challenge