Mit Ass im Spitzenfeld

Max Steinlechner packt bei der Le Vaudreuil Challenge am Weg zur zweiten 68 (-4) unter anderem auch ein Hole in One aus und startet im Spitzenfeld sogar mit Außenseiterchancen auf den Sieg ins Wochenende. Auch Lukas Nemecz lässt im Golf PGA France du Vaudreuil mit der 69 (-3) nichts anbrennen und cuttet mit allen Chancen auf ein Topergebnis.

Zwar begann Max Steinlechner seine Auftaktrunde mit frühen Fehlern nur einigermaßen zäh, mit einem roten Doppelpack vor dem Turn glich er sein Score jedoch nicht nur wieder aus, sondern gab sich selbst auch den entscheidenden Funken. Plötzlich lief sein Spiel wie geschmiert, was bis zum Schluss in noch gleich vier weiteren Birdies gipfelte. Mit der 68 (-4) verschaffte sich der Tiroler nicht nur eine hervorragende Ausgangslage, sondern brachte sich auch klar ins Spiel für ein Topergebnis. Lukas Nemecz hatte zwar etwas härter zu kämpfen, nach einer 71 (-1) liegt aber auch er klar auf Kurs in Richtung Wochenende.

Wie schon am Vortag stolpert Max auch am Freitag wieder mit zwei schnellen Bogeys mehr schlecht als recht in den Tag, allerdings behält er auch danach die Parallelen zum Vortag bei, was mit Fortdauer der Runde durchwegs gewinnbringend wird. Alle drei Par 5 Löcher der hinteren Neun nützt der 25-jährige gekonnt aus und biegt so sogar im roten Bereich auf die Frontnine ab.

Dort flaut der gewinnbringende Schwung dann zwar vorerst etwas ab, allerdings scheint es als würde er nur Energie sammeln um am Par 3 der 5 mit einem Hole in One für das Highlight des Turniers zu sorgen. „War mit dem 50° Wedge aus 112 Metern eine perfekte Distanz für mich.“ Im Finish holt er sich dann auch noch am Par 5 der 8 einen roten Eintrag ab, unterschreibt so erneut die 68 (-4) und startet damit aus hervorragender Verfolgerposition ins Wochenende.

Nemecz ebenfalls an den Toprängen dran

Hochkonzentriert nimmt Lukas Nemecz die zweite Runde in Angriff und hat mit einer anfänglichen Parserie absolut alles im Griff. Auf der 7 kann er sich dann für das geduldige Spiel auch belohnen und drückt mit einem Schlaggewinn am Par 4 sein Tagesergebnis erstmals in den roten Bereich. Das Par 5 der 12 stellt ihm dann zwar ein Bein, sofort egalisiert er den kleinen Faux-pas aber wieder und baut sein Score auf der nächsten langen Bahn dann sogar weiter aus.

Noch einmal muss er dann am Par 3 der 16 ein Bogey notieren, worauf er jedoch abermals mit gleich zwei abschließenden Birdies die perfekte Antwort weiß. Am Ende geht sich so sogar die 69 (-3) aus, womit auch er mit allen Chancen auf eine Topplatzierung ins Wochenende cuttet.

„Mit 1 und 3 unter Par bin ich schon durchaus zufrieden. Der Abstand zum Führenden ist zwar schon ziemlich groß, aber ansonsten ist die Lücke zu den Spitzenplätzen noch einigermaßen überschaubar. Die Pause letzte Woche war angenehm und ich bin auch zufrieden wie sich das Spiel jetzt wieder entwickelt. Vor allem die Eisenschläge werden nach und nach wieder immer besser. Freut mich, dass die Form gerade jetzt vorm anstehenden Heimspiel in Schladming wieder anspringt“, so Lukas nach den ersten beiden Runden.

Leaderboard Le Vaudreuil Challenge