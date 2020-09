Ins Weekend gesegelt

NORTHERN IRELAND OPEN – 2. RUNDE: Lukas Nemecz und Alexander Kopp zeigen im unangenehmen Wind richtig starkes Golf und segeln in Richtung Weekend. Martin Wiegele muss im Galgorm Spa & Golf Resort noch um den Wochenendeinzug bangen.

Alexander Kopp, Lukas Nemecz und Martin Wiegele wurden zum Auftakt im Galgorm Spa & Golf Resort regelrecht verblasen. Bei knapp 50 km/h starken Windböen war eine 73 (+3) von Kopp noch das höchste der rot-weiß-roten Gefühle. Am Freitag haben nun alle drei den kleinen Bonus einer frühen Startzeit, was sich angesichts der Verhältnisse als durchaus hilfreich erweisen könnte.

Lukas Nemecz verbalisierte Hoffnung, dass es am Freitag eigentlich nur besser werden kann, erfüllt sich am zweiten Spieltag dann schon auf den ersten Bahnen. Gleich von der 2 und der 4 entführt der Steirer die ersten Birdies und verwaltet das Ergebnis gekonnt die gesamten Frontnine über.

Am Par 5 der 10 baut er sein Score dann noch weiter aus und marschiert so mit riesigen Schritten in Richtung Wochenende. Zwar muss er am Par 3 der 12 dann auch das erste und einzige Bogey hinnehmen, radiert den Faux-pas aber auf der 15 noch aus und bringt so schlussendlich die 67 (-3) zum Recording, was ihn als in etwa 35. ganz souverän ins Weekend cutten lässt.

Nach der Runde zeigt er sich deutlich zufriedener als noch am Donnerstag: “Es war wirklich eine gute Runde heute in abermals sehr windigen Bedingungen. Vor allem mein langes Spiel war deutlich besser als gestern und heute hab ich zusätzlich dazu auch noch sehr gut geputtet.”

Startchance wohl genützt

Alexander Kopp bringt sich schon früh am Freitag in Schwierigkeiten, nachdem er von der 3 nur mit einem Doppelbogey wieder wegkommt. Zwar nimmt er auf der 6 dann auch das erste Birdie mit, stolpert aber auf der 9 über einen weiteren Fehler, was ihm vor den letzten neun Löchern einen unangenehmen Rückstand auf die Cutlinie einbrockt.

Sofort macht er sich allerdings am Par 5 der 10 daran diesen wieder wegzuhobeln und hält nach dem Birdiekonter auf der 10 sein Score stark zusammen. Par um Par verewigt er auf der Scorecard und nimmt zum krönenden Abschluss auch vom letzten Par 5 auf der 18 einen roten Eintrag mit, was sein Score sogar wieder auf Level Par zurückdreht. Mit der 70 (Par) und als 59. darf er so bereits mit dem Wochenende planen und nützt so auch seine Startchance auf Europas zweithöchster Spielklasse souverän aus.

Vergebliche Zitterei

Martin Wiegele sammelt schon früh auf der 2 ein schnelles Birdie auf, entfernt sich mit zwei Bogeys danach aber immer weiter von der Cutlinie. Zwar geht sich auf der 8 der scoretechnische Ausgleich aus, um auch am Wochenende noch mitmischen zu dürfen muss er nun auf den Backnine aber gehörig aufs Gas steigen. Mit einem Par 5 Birdie auf der 10 bringt er sich aber rasch wieder in Schlagdistanz zur gezogenen Linie, kann an das Birdie aber nicht anknüpfen.

Als ihm dann langsam aber sicher die Löcher auszugehen drohen, muss er am Ende noch mehr Risiko nehmen und tritt sich auf der 17 ein Doppelbogey ein, das alle Wochenendträume zunichte macht. Zwar beendet er die Runde noch mit einem Birdie, mit der 70 (Par) zittert er den gesamten Nachmittag über, hat schlussendlich als 65. aber hauchdünn um einen Schlag das Nachsehen.

Enrico Di Nitto (ITA) geht nach der 66 (-4) und bei gesamt 6 unter Par als Leader in den Moving Day.

>> Leaderboard Northern Ireland Open