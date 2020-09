Anders vorgestellt

NORHTERN IRELAND OPEN – 3. RUNDE: Lukas Nemecz lässt im Galgorm Spa & Golf Resort mit einem schwarzen Finish etliches liegen und geht nur vom hinteren Mittelfeld aus in den letzten Spieltag. Alexander Kopp notiert die bereits zweite 70 in Folge.

Lukas Nemecz zeigte sich nach der Auftaktrunde überhaupt nicht zufrieden und meinte wörtlich, dass es am Freitag eigentlich nur besser werden kann. Der Steirer sollte mit seiner Einschätzung recht behalten, denn bei schwierigen Verhältnissen packte er eine 67 (-3) aus und stürmte noch bis ins Mittelfeld nach vor. Mit einem guten Wochenende hätte er so durchaus noch die Chance auf ein absolutes Topergebnis.

Der Samstag beginnt identisch zu den vorangegangenen Tagen, denn erneut kann er von der 2 wieder ein rasches Birdie entführen und orientiert sich so nahezu von Beginn an in Richtung der Top 20. Anders als am Freitag kann er diesmal aber nicht zusetzen und rutscht nach einem Fehler auf der 8 noch vor dem Turn wieder auf den Ausgangspunkt zurück. Zu Beginn der Backnine verpasst er dann zwar am Par 5 der 10 das nächste Birdie, holt den roten Eintrag aber auf der 11 sofort nach und spult in Folge sehr sicher die kommenden Bahnen ab.

Gegen Ende wird es dann aber plötzlich richtig ungemütlich, denn ein Doppelbogey auf der 16 wirft den 31-jährigen deutlich zurück. “Der Drive war 5 Meter neben dem Fairway und obwohl wir genau die Linie gesehen haben, haben wir ihn nicht gefunden. Wahrscheinlich war er eingebohrt, weils doch ziemlich nass ist”, beschreibt er die nicht alltägliche Situation.

Zwar kontert er sofort mit einem Birdie, beendet die Runde aber mit einem Par 5 Bogey und unterschreibt so nur die 71 (+1). Vom 46. Platz aus sind die lukrativen Ränge vor den letzten 18 Bahnen nun bereits unangenehm weit weg.

“Das Finish schmerzt tatsächlich heute sehr”, so Lukas Nemecz erste Worte nach der Runde. “Ich hab an sich sehr solide gespielt, leider aber ein paar gute Birdiechancen liegengelassen. Auf der 16 dann eben irgendwie unerklärlicherweise einen Ball verloren. Es war wieder sehr schwierig zu spielen. Man ist aufgrund des mega hohen Semiroughs hier bei jedem Schlag unter Druck und bei dem böigen Wind ist es oft ein Geduldsspiel.”

Erneut die 70

Alexander Kopp zeigt sich am Moving Day von Beginn an recht angriffslustig und kann so schon auf der 2 das erste Birdie notieren. Die gesteigerte Aggressivität erhöht jedoch auch den Raum für Fehler, wie er schmerzlich auf der 3 erfahren muss. Zwar sitzt der Birdiekonter prompt, da er jedoch auf der 6 noch einen Schlag abgeben muss, tritt er zur Halbzeit seiner dritten Runde noch auf der Stelle.

Kaum auf den zweiten Neun angekommen wird es dann richtig ungemütlich, denn ein Doppelbogey ausgerechnet am Par 5 der 10 wirft ihn deutlich im Klassement zurück. Alex fängt sich aber rasch, weiß beide Par 3 Bahnen der Backnine noch auszunützen und hobelt so den Faux-pas der langen Bahn noch weg. Schlussendlich steht er wie schon am Freitag erneut mit einer 70 (Par) beim Recording und klettert damit um ein Paar Ränge bis auf Platz 49 nach vor.

Tyler Koivisto (USA) geht nach der 62 (-8) und bei gesamt 10 unter Par als Führender auf die letzten 18 Löcher.

