Kein Ei gelegt

Max Steinlechner legt sich bei der Big Green Egg German Challenge mit der 71 (-1) kein Ei und bleibt an den Toprängen dran. Auch Timon Baltl stemmt im Wittelsbacher GC mit einer 71 (-1) den Cut.

Auf Max Steinlechner war einmal mehr heuer zum Auftakt aus österreichischer Sicht Verlass, denn der Tiroler notierte am Donnerstag sogar eine makellose 68 (-4) und nimmt so die zweiten 18 Löcher aus den Top 10 in Angriff. Auch Timon Baltl startet nach der 72 (Par) auf Kurs in Richtung Wochenende in den Freitag. Niklas Regner und Max Lechner liegen schon vor der zweiten Umrundung ziemlich abgeschlagsichen zurück.

Nach der fehlerlosen Performance vom Vortag erwischt es Max Steinlechner am Freitag dann relativ früh bereits auf der 2 mit dem ersten Bogey im Turnier. Den Fehler steckt der 24-jährige aber ohne Probleme weg, holt sich recht zeitnah bereits auf der 5 den Ausgleich ab und drückt sein Tagesergebnis mit einem weiteren Erfolgserlebnis auf der 8 noch vor dem Turn in den roten Bereich.

Diesen verlässt er dann zwar bereits auf der 10 wieder, mit den nächsten beiden Schlaggewinnen auf der 13 und dem Par 5 der 15 schiebt er sich jedoch bis an die Top 5 heran. Ein Par 3 Bogey auf der 16 bremst den Schwung dann zwar wieder etwas ein, mit der 71 (-1) packt er aber auf den starken ersten Auftritt eine weitere rote Runde drauf und hat so als 15. alle Chancen am Sonntag Deutschland mit einem Topergebnis im Gepäck wieder verlassen zu können.

Etwas spannend gemacht

Mit gleich zwei anfänglichen Birdies beginnt der zweite Arbeitstag für Timon Baltl absolut nach Maß und mit dem Traumstart verschafft er sich sofort auch etwas Luft zur gezogenen Linie. Zwar ebbt der Schwung danach ziemlich ab, mit Pars macht er bis zum Turn jedoch rein gar nichts verkehrt.

Auf der 13 wird es dann aber unangenehm, denn mit einem Doppelbogey findet er sich plötzlich nur mehr bei Level Par und genau an der Cutmarke wieder. Kurz danach beruhigt er mit einem Eagle am Par 5 der 15 dann aber die Nerven und kann sich so sogar auf der 17 noch einen Fehler erlauben um mit der 71 (-1) auch am Wochenende als 46. noch mit von der Partie sein zu können.

Deutlich vorbei

Niklas Regner und Max Lechner kommen auf den ersten neun Löchern der Cutlinie nicht näher. Am Ende unterschreibt Regner zwar die 71 (-1), das nächste freie Weekend kann die Runde knapp unter Par jedoch nicht mehr verhindern. Lechner beendet das Event nach der 78 (+6) nur im Leaderboard-Keller. Robin Williams (RSA) startet bei gesamt 11 unter Par als Führender in den Moving Day.

Leaderboard Big Green Egg German Challenge